ПОЛИТИКА
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Башкан Гагаузии задержана в аэропорту
Глава Гагаузии Евгения Гуцул задержана по делу о незаконном финансировании избирательной кампании
Башкан Гагаузии задержана в аэропорту
/ Public domain
26 марта 2025 г.

Башкана Гагаузии Евгению Гуцул задержали в Кишиневе в рамках расследования о незаконном финансировании ее избирательной кампании в 2023 году.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), речь идет о подделке документов и получении пожертвований из запрещенных источников.

По версии следствия, счет кандидата пополнился на 370 тыс. леев из неразрешенных источников, что позволило оплатить расходы на товары и услуги в ходе предвыборной кампании. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева — она пыталась покинуть страну, несмотря на действующий запрет на выезд.

По информации молдавских СМИ, башкан собиралась вылететь на встречу в Крым, а затем перебраться в Москву, где планировала позиционировать себя как «башкан в изгнании». Сейчас Гуцул задержана на 72 часа, прокуратура готовит ходатайство о мере пресечения.

В ответ на задержание сторонники партии «Шор» организовали митинг в поддержку Гуцул у здания исполкома, а ее заместитель Илья Узун обратился к Владимиру Путину, Дональду Трампу и мировому сообществу с призывом «повлиять на власти Молдовы».

Российские власти осудили задержание. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это «давлением на оппозицию» и примером «полицейских методов» в борьбе с критиками президента Майи Санду. Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила, что в Молдове усиливается давление на тех политиков и журналистов, которые выступают за сближение с Россией.

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