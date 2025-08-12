Россия и Украина снова спорят из-за русского языка. Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская призвала законодателей исключить русский язык из перечня языков, охраняемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков. По ее словам, русский язык якобы не нуждается в поддержке Украины, а его присутствие в списке лишь «подпитывает политические манипуляции Москвы».
Ивановская рассказала, что в первые дни работы направила письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением исправить официальный перевод хартии и пересмотреть список языков, подлежащих защите.
Она утверждает, что неточный перевод исказил первоначальную цель договора, спровоцировал ложные обвинения в адрес Украины в нарушении международных обязательств и подорвал статус украинского как единственного государственного языка.
«Москва годами использовала эту юридическую лазейку», — настаивает Ивановская, отмечая, что Киев не обязан защищать русский язык.
«Русскому не нужна наша защита. Когда рядом с крымскотатарским и караимским стоит русский, это абсурд», — подчеркнула политик.
Она напомнила, что Конституционный суд Украины еще в 2021 году обязал власти устранить неопределенность с переводом, но с тех пор никаких изменений не внесено. По ее словам, эта реформа необходима «ради справедливости и в интересах коренных народов и национальных меньшинств», чьи языки действительно находятся под угрозой исчезновения.
Призыв Ивановской прозвучал на фоне широкой дискуссии о месте русского языка в общественной жизни Украины. В 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права в официальной, культурной и коммерческой сферах. Теперь все госслужащие, работники сферы услуг, преподаватели и СМИ обязаны использовать преимущественно украинский язык.
Российские власти назвали эти меры дискриминацией и «принудительной украинизацией». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала предложение Ивановской, обвинив Киев в пренебрежении к Европейской хартии. Захарова отметила, что украинская омбудсмен «харкнула на хартию».