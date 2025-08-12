Россия и Украина снова спорят из-за русского языка. Уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская призвала законодателей исключить русский язык из перечня языков, охраняемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков. По ее словам, русский язык якобы не нуждается в поддержке Украины, а его присутствие в списке лишь «‎подпитывает политические манипуляции Москвы»‎.

Ивановская рассказала, что в первые дни работы направила письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением исправить официальный перевод хартии и пересмотреть список языков, подлежащих защите.

Она утверждает, что неточный перевод исказил первоначальную цель договора, спровоцировал ложные обвинения в адрес Украины в нарушении международных обязательств и подорвал статус украинского как единственного государственного языка.

«Москва годами использовала эту юридическую лазейку‎»‎, — настаивает Ивановская, отмечая, что Киев не обязан защищать русский язык.

«‎‎Русскому не нужна наша защита. Когда рядом с крымскотатарским и караимским стоит русский, это абсурд», — подчеркнула политик.