Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху в интервью ABC News в понедельник заявил, якобы действия Ирана угрожают не только Тель-Авиву, но и Нью-Йорку, сравнив иранских ядерных ученых с «командой Гитлера». Он заявил, что Израиль защищает весь мир от «сил зла».

Израильский премьер считает, что Израиль в данном конфликте защищает не только себя, но и «все человечество», а предполагаемое убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не эскалирует конфликт, но, напротив, положит ему конец.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это Нью-Йорк. Я понимаю «Америка прежде всего», но я не понимаю «Америка мертва». Вот чего хотят эти люди. Они скандируют «Смерть Америке», — сказал Нетаньяху, выразив благодарность президенту Дональду Трампу за поддержку. — Так что мы делаем что-то, что служит человечеству, и это битва добра со злом».

Нетаньяху также отверг возможность возобновления диалога, назвав это «фейковыми переговорами», в ходе которых Иран «лжет, мошенничает и водит США за нос»: «Они хотят продолжать строить ядерное оружие и массовый арсенал баллистических ракет».

Отвечая на критику некоторых сторонников республиканской партии, в том числе Такера Карлсона, выступающих против военной поддержки Израиля, Нетаньяху повторил, что Иран — угроза всему миру: «Мы не только боремся с нашим врагом. Мы боремся с вашим врагом. [...] И эта угроза может скоро достичь Америки».

Между тем Госдепартамент США повысил уровень угрозы для всего Израиля и оккупированного палестинского Западного берега до максимального — «Уровень 4: Не путешествовать» — и обновил соответствующие рекомендации для американских граждан.