ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
2 мин чтения
Нетаньяху пугает США иранской угрозой
Израильский лидер сравнил иранских ученых с гитлеровцами, отказался от переговоров с Ираном и предрек Америке смерть при недостаточной поддержке еврейского государства
Нетаньяху пугает США иранской угрозой
Биньямин Нетаньяху / AP
21 час назад

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху в интервью ABC News в понедельник заявил, якобы действия Ирана угрожают не только Тель-Авиву, но и Нью-Йорку, сравнив иранских ядерных ученых с «командой Гитлера». Он заявил, что Израиль защищает весь мир от «сил зла».

Израильский премьер считает, что Израиль в данном конфликте защищает не только себя, но и «все человечество», а предполагаемое убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не эскалирует конфликт, но, напротив, положит ему конец.

«Сегодня это Тель-Авив. Завтра это Нью-Йорк. Я понимаю «Америка прежде всего», но я не понимаю «Америка мертва». Вот чего хотят эти люди. Они скандируют «Смерть Америке», — сказал Нетаньяху, выразив благодарность президенту Дональду Трампу за поддержку. — Так что мы делаем что-то, что служит человечеству, и это битва добра со злом».

Нетаньяху также отверг возможность возобновления диалога, назвав это «фейковыми переговорами», в ходе которых Иран «лжет, мошенничает и водит США за нос»: «Они хотят продолжать строить ядерное оружие и массовый арсенал баллистических ракет».

Отвечая на критику некоторых сторонников республиканской партии, в том числе Такера Карлсона, выступающих против военной поддержки Израиля, Нетаньяху повторил, что Иран — угроза всему миру: «Мы не только боремся с нашим врагом. Мы боремся с вашим врагом. [...] И эта угроза может скоро достичь Америки».

Между тем Госдепартамент США повысил уровень угрозы для всего Израиля и оккупированного палестинского Западного берега до максимального — «Уровень 4: Не путешествовать» — и обновил соответствующие рекомендации для американских граждан.

Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us