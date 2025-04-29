Президент Дональд Трамп отметит первые 100 дней своего второго срока, проведя митинг в одном из ключевых для его победы в 2024 году регионов — Мичигане.

«Президент Трамп с нетерпением ждет возвращения в великий штат Мичиган, где он проведет митинг в округе Макомб в честь ПЕРВЫХ 100 ДНЕЙ!» — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.

Это будет его первый визит в Мичиган после победы на выборах 2024 года. Мичиган стал одним из трех промышленных штатов, которые Трамп сумел «перевернуть» в свою пользу.

«Проект 2025»

За прошедшие три месяца Трамп начал воплощать в жизнь элементы масштабной инициативы под названием «Проект 2025», разработанной консервативным фондом Heritage. Об этом проекте подробно писал ТRТ на русском .

Хотя сам Трамп публично отмежевывался от документа, реальная политика его администрации удивительно совпадает с предложениями проекта.

Документ содержит конкретные рекомендации по реформированию каждого федерального ведомства. В написании участвовали более сотни авторов. Проект основан на успешном опыте аналогичных планов для администрации Рейгана: по данным фонда, первая администрация Трампа внедрила 64% рекомендаций из аналогичного доклада 2016 года.

Структура «проекта» включает четыре ключевых элемента: политическая программа — рекомендации по ключевым направлениям; кадровая база — список лояльных специалистов; учебная академия — подготовка будущих назначенцев; план на 180 дней — конкретные шаги для первых месяцев президентства.

«Проект 2025» включает жесткие миграционные инициативы: отмена гражданства по праву рождения, ускорение депортаций, отмена гуманитарных соглашений, сокращение виз для студентов из «враждебных стран» и отмена визовой лотереи для граждан стран с низким уровнем иммиграции в США.

Уже в первые недели нового срока Белый дом активизировал ужесточение иммиграционной политики — от отмены гуманитарных исключений до ускоренных депортаций.

Один из ключевых замыслов «проекта» заключался в полном переформатировании федеральной бюрократии: массовые увольнения государственных служащих, превращение ряда позиций в политические назначения и создание атмосферы контроля, чтобы добиться полной управляемости аппарата. Проектисты исходили из того, что многие ведомства оказались слишком разросшимися.

Новая администрация тоже начала массовые чистки в федеральных агентствах. Волна сокращений, направленных против профессиональных госслужащих, набирает обороты после февральского распоряжения Трампа о проведении масштабных увольнений.

Эти меры вписываются в «план на 180 дней», предусмотренный в «Мандате на лидерство» — центральном документе проекта объемом более 900 страниц.

При этом, как отмечают в издании The Atlantic, самые дерзкие действия выросли из менее заметных положений почти тысячестраничного документа. В частности, план предусматривал чистку военного командования, в том числе отставку высших офицеров, которых проект называл «генеральским корпусом Обамы», обвиняя их в продвижении по службе по политическим, а не профессиональным заслугам.

В ответ консервативной инициативе демократы создали «Группу по остановке Проекта 2025» и даже запустили горячую линию для сбора сведений о деятельности Heritage.

В основе конфликта — кардинально разные представления о будущем страны: от возвращения к «традиционным ценностям» до «защиты демократии». На Национальном съезде Демпартии шутник из шоу «Saturday Night Live» Кенан Томпсон высмеял проект, продемонстрировав гигантскую копию этого многостраничного текста: «Вы когда-нибудь видели документ, который может одновременно убить мелкое животное и демократию? Вот он».

Реализация

Таким образом, первые 100 дней Трампа — это не просто возвращение к власти, юбилей или этап в правлении. Это начало системной перестройки американской исполнительной власти, в которой «Проект 2025» стал своего рода чертежом. И хотя юридическая и политическая битва за судьбу этого проекта только начинается, уже ясно: Трамп реализует перемены с максимальной скоростью.

Один из архитекторов «Проекта 2025» при Фонде Heritage Пол Данс в своем интервью изданию Politico фактически подтвердил, что между реальной политикой администрации и замыслами «проекта» почти нет различий.

Данс оказался в центре внимания, когда в предвыборной гонке план стал репутационным бременем для кампании Трампа. Демократы открыто заявляли, что реализация предложений проекта приведет к ряду запретов и издержек. А на фоне роста критики в адрес «проекта» даже среди республиканцев Трамп публично дистанцировался от него, утверждая, что не знаком с его содержанием.

«То, что происходит сейчас, превосходит мои самые смелые ожидания, — отметил Данс. — Конечно, впереди непростая борьба: «глубинное государство» попытается взять реванш. Но скорость, с которой команда Трампа ломает устоявшиеся порядки и вдохновляет людей, говорит о том, что нас ждут великие четыре года».

По словам Данса, «проект» был разработан без участия Трампа и представлял собой обобщенное видение консервативного движения, а не конкретную программу кампании. Тем не менее сходство стратегий очевидно: «Мы надеялись, что следующий консервативный президент воспользуется нашими наработками, — говорит он. — Трамп же не просто воспользовался, он действует с полной решимостью».

Данс также подчеркнул, что цели проекта уходят корнями гораздо глубже, чем политическая карьера Трампа. По его мнению, за последние сто лет Америка отошла от принципов демократии, заложенных в Конституции, и проект задуман как попытка восстановить первоначальный конституционный порядок, подчинив федеральные институты прямой власти избранного президента. По словам Данса, сейчас настал момент вернуть баланс в пользу президента, даже если для этого придется вступить в противостояние с судами, чьи решения он считает политизированными и нелегитимными. В таком свете борьба администрации Трампа с судами приобретает особый контекст.

100 дней

Эти меры, по идее, — лишь начало масштабной перестройки, отраженной в планах администрации и вдохновленной положениями «Проекта 2025».

Пользуясь поддержкой республиканского большинства в Конгрессе, Трамп уверенно начал реформировать госаппарат и менять внешнюю политику.

Одно из главных заявлений Трампа — жесткий контроль границы. После рекордного количества мигрантов в конце 2023 года, как сообщает AP, почти 250 тыс. человек, в 2024 году при Джо Байдене эта цифра сократилась в 5 раз. А в первые месяцы нового срока Трампа число пересечений границы по сравнению с 2023 годом упало почти в 30 раз — до 7–8 тыс. Однако остаются вопросы к законности депортаций. Некоторые люди, как, например, Килмар Абрего Гарсия, были высланы без суда и следствия, несмотря на отсутствие судимостей, о чем писал ТRТ на русском .

Отдельного упоминания заслуживает курс Трампа на протекционизм. Он ввел масштабные пошлины почти на все импортные товары. Вначале они касались только определенных стран, таких как Мексика и Китай, якобы за недостаточную борьбу с поставками фентанила , а 2 апреля Трамп объявил «Днем освобождения» — началом масштабной экономической защиты. Некоторые пункты были позже смягчены, но пошлины на Китай достигли 145%.

Напомним также, что американский президент неоднократно заявлял, что остановит конфликт между Россией и Украиной «в течение одного дня» после возвращения в Белый дом. Но война продолжается, и никаких конкретных шагов к ее завершению пока не последовало. Вместо этого мир становится свидетелем странных обрядов буллинга в Белом Доме.

Другим важным направлением политики администрации Трампа стала конфронтация с университетами и СМИ . Под лозунгами борьбы с «антисемитизмом» и «левыми идеологиями» Трамп заморозил миллиарды долларов в виде грантов, потребовал от университетов изменений в кадровой и учебной политике. ТRТ на русском также освещал , как Гарвард отказался подчиняться, за что оказался под угрозой лишения льгот и ограничения приема иностранных студентов. Подобные меры распространились на многие вузы по всей стране.



В области гендерной политики Трамп также действует жестко. Он подписал указы, запрещающие участие трансгендерных спортсменов в женских командах, и добивается судебного запрета на службу трансгендеров в армии.

Опять же следует упомянуть попытку Трампа реформировать бюрократию. После встречи с Илоном Маском и его предложения создать Министерство эффективности (DOGE) идея обрела реальные очертания. Маск не просто консультирует, а фактически управляет рядом инициатив по сокращению госаппарата. Под его руководством уволены десятки тысяч госслужащих. Однако экономия оказалась скромнее обещанного : вместо $1 трлн речь пока идет лишь о $150 млрд, и даже эта сумма не подтверждена.

Что касается энергетической политики, то, как и в первый срок, Трамп делает ставку на ископаемое топливо. Он отменил ряд указов времен Байдена, включая цели по продаже электромобилей. Но реальные изменения пока ограничены.

Кроме того, проект предписывал свернуть исследования климата и отказаться от любых мер по его сдерживанию. При этом авторы документа не отрицали сам факт изменения климата, однако видели в экологических инициативах серьезное препятствие для расширения добычи углеводородов на федеральных землях.

Таким образом, первые 100 дней второго срока Дональда Трампа стали стартом радикальной реконфигурации американского государства — в духе «Проекта 2025», чья программа фактически реализуется с точностью. Массовые увольнения в госаппарате, жесткий курс на иммиграцию, удушение инакомыслия в университетах, экономический протекционизм и отказ от климатической повестки — все это признаки масштабного сдвига, направленного на укрепление президентской власти и демонтаж либерального институционального наследия последних десятилетий.