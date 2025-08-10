TÜRKİYE
1 min uqıu
İstanbulda İzrailneñ Ğazzädäge genośidı häm mäcbüri aç qaldıru säyäsäte protest itelde
Protestçılar, Beyazıt mäydanınnan Aya Sufiyä mäçetenä barıp, Ğazzädäge qayğı-mixnätlärneñ beterelüe öçen xalıqara külämdä aşığıç räweştä çaralar kürergä çaqırdı
İstanbulda İzrailneñ Ğazzädäge genośidı häm mäcbüri aç qaldıru säyäsäte protest itelde
Ğazzäne cimergän xärbi operaśiyä açlıq häm qıtlıq arqasında da ülemnärgä säbäp buldı / AA
10 Август 2025

Fälästinne yaqlap distälärçä meñ protestçı şimbä könne kiçen axşam namazınnan soñ İstanbul Beyazıt mäydanında İzrailneñ Ğazzädä däwam itüçe genośidına häm mäcbüri açlıq säyäsätenä qarşı tawışların işetterü öçen cıyıldı. İctimaği oyışmalar häm küp sanda watandaş qatnaşqan uram cıyını tarixi Aya Sufiyä mäçetenä taba yöreş belän däwam itte.

Protestçılar humanitar krizisqa iğtibarnı yünältü häm artqan qırıslıq belän citdi däräcädä azıq-tölek häm mediśina kiräk-yaraqları qıtlığı arqasında Ğazzä xalqı belän teläktäşlek belderü öçen cıyıldı.

Çaranı oyıştıruçılar Ğazzädäge qayğı-mixnätlärneñ beterelüe öçen xalıqara cämäğätçelekne aşığıç çaralar kürergä çaqırdı.

2023nçe yılnıñ oktyabr ayınnan birle Ğazzädä 61 meñnän kübräk keşene ütergän genośid arqasında İzrailğä qarata açu arta bara.

Täqdim itelä

Ğazzäne cimergän xärbi operaśiyä açlıq häm qıtlıq arqasında da ülemnärgä säbäp buldı.

Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde.

Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us