Fälästinne yaqlap distälärçä meñ protestçı şimbä könne kiçen axşam namazınnan soñ İstanbul Beyazıt mäydanında İzrailneñ Ğazzädä däwam itüçe genośidına häm mäcbüri açlıq säyäsätenä qarşı tawışların işetterü öçen cıyıldı. İctimaği oyışmalar häm küp sanda watandaş qatnaşqan uram cıyını tarixi Aya Sufiyä mäçetenä taba yöreş belän däwam itte.
Protestçılar humanitar krizisqa iğtibarnı yünältü häm artqan qırıslıq belän citdi däräcädä azıq-tölek häm mediśina kiräk-yaraqları qıtlığı arqasında Ğazzä xalqı belän teläktäşlek belderü öçen cıyıldı.
Çaranı oyıştıruçılar Ğazzädäge qayğı-mixnätlärneñ beterelüe öçen xalıqara cämäğätçelekne aşığıç çaralar kürergä çaqırdı.
2023nçe yılnıñ oktyabr ayınnan birle Ğazzädä 61 meñnän kübräk keşene ütergän genośid arqasında İzrailğä qarata açu arta bara.
Ğazzäne cimergän xärbi operaśiyä açlıq häm qıtlıq arqasında da ülemnärgä säbäp buldı.
Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde.
Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.