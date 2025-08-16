TÜRKİYE
Törkiyä Paqıstannıñ qayğısı belän urtaqlaştı
Paqıstannıñ törle urınnarındağı kinät su basu häm cir şuışularda ülüçelär bar
Törkiyä Paqıstannıñ qayğısı belän urtaqlaştı
16 Август 2025

Törkiyä şimbä könne Paqıstanda kürelgän su basularda yözlägän keşeneñ yaqtı dönyadan kitüe arqasında Paqıstannıñ qayğısın urtaqlaştı.

Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı belderü yasap bolay dide: “Paqıstanda barlıqqa kilgän su basu fäläkätendä ülüçelärneñ buluına borçılabız. Ğomeren yuğaltuçılarğa Allaxtan yarlıqaw telibez, Paqıstan xalqınıñ qayğısın urtaqlaşabız.”

Paqıstanlı räsmi zatlarğa kürä şimbä könne köçle yawım-töşemnär kiterep çığarğan su basu häm cir şuışularda ğomere özelüçelär sanı 321 buldı.

Xayber Paxtunxva vilayäteneñ Afät belän idarä itü idaräsenä kürä 307 ülemneñ kübese tönyaq-könbatıştağı Xayber Paxtunxvada kürelde.

Şulay uq Gilgit-Baltistan töbägendä 5 keşe, Paqıstan citäkçelegendäge Käşmir bularaq belenüçe Azad Cammu Käşmirdä isä 9 keşe ülde.

Şaqtıy urında kesä telefonı manaraları zıyan kürgängä êlemtä dä özelde.

Paqıstannıñ Afät belän idarä itü räislege comğa könennän 10 sentäbrgä qadär däwam itäçäk yaña musson yañğırı turında kisätte.

Räsmi zatlar şulay uq qızularnıñ artuı arqasında biyek urınnarda qar häm bozlıqlarnıñ tiz êrüen, yılğalardağı su ağımınıñ artuın belderde.

Iyunnän alıp sentäbrgä qadär yawuçı musson yañğırları Könyaq Aziyada här yıl cimereklärgä kiterä. Soñğı yıllarda klimat üzgäreşe bu yawım-töşemnärneñ köçen arttırdı.

