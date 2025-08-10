TÜRKİYE
Ärdoğan: “İzrailneñ Ğazzäne yawlap alu qararı bötenläy qabul itelmäslek"
Törkiyä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Fälästin Däwlät başlığı Mäxmüd Abbas belän telefon söyläşüendä Törkiyäneñ Ğazzädä utnı tuqtatunıñ täêmin itelüe öçen diplomatik tırışuların alıp baruın belderde
Törkiyä Däwlät başlığı Räcäp Tayyip Ärdoğan Fälästin İlbaşı Mäxmüd Abbas belän telefon söyläşüe waqıtında İzrailneñ Ğazzäne xärbi yaqtan kontrol astına alu qararınıñ “hiç qabul itelmäslek” buluın belderde.

İlbaşı idaräseneñ êlemtä räislegennän yasalğan belderügä kürä, ike lider şimbä könne İzrailneñ Ğazzägä höcümnären häm töbäktäge soñğı xällärne söyläşte.

Ärdoğan söyläşü waqıtında Törkiyäneñ Fälästin belän bergä bulırğa däwam itäçägenä tağın ber qat basım yasadı.

Franśiyä, Böyekbritan häm Kanadanıñ Fälästin däwläten tanu turındağı belderülären yuğarı bäyäläwen äytüçe Ärdoğan, Könbatışta İzrailgä qarşı tänqitläwlärneñ artuına iğtibarnı yünältep, Törkiyäneñ töbäktäge tınıçlıq tırışuların däwam itäçägen iskärtep uzdı.

