13 Август 2025
Änkara citäkçelege Äsad Xäsän Şäybanineñ 13 avgust könge säfären döres dip belderde läkin centekle mäğlümat birmäde.
Törkiyä cömhüriyäte tışqı êşlär ministrlığı tarafınnan yasalğan räsmi belderügä kürä Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsad Xäsän Şäybani çärşämbe könne Törkiyägä kiläçäk.
“Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsad Xäsän Şäybani 2025 yılnıñ 13 avgustında Törkiyägä säfär yasayaçaq,” – dip äytelgän belderüdä säfärneñ kön tärtibe belän bäyle mäğlümat birelmäde.
Älege säfär Süriyä häm kürşe illär belän bäyle iminlek, gumanitar häm säyäsi mäs’älälärdä däwam itüçe regional’ diplomatik êşçänleklär häm bäxäslär waqıtında çınğa aşa.