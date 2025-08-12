Bangladeş waqıtlı xökümäte ildä fevral ayında ütkäreläçäk parlament saylawınıñ qurqınıçsız räweştä uzdırıla alınuı öçen 80 meñnän kübräk ğaskäri, poliśiya xezmätkäre häm başqa iminlek köçläreneñ wazıyfa başqaraçağın belderde.
Êçke êşlär kiñäşçese Md. Jahangir Alam Chowdhury başqala Dakkada oyıştırğan matbuğat oçraşuında: "Aldıbızdağı parlament saylawı waqıtında citärle külämdä xoquq saqlaw organnarı wazıyfalandırılaçaq. Ğadel, tınıç häm tarafsız saylaw öçen 80 meñnän kübräk xärbi personal, Bangladeş diñgez köçläre äğzaläre, çik buyı saqçıları, poliśiya häm başqa köçlär urnaştırılaçaq”, - dip äytte.
Chowdhury saylaw aldınnan poliśiya öçen 40 meñ gäwdä kamerası alınaçağın häm barlıq tawış birü bülekçälärenä urnaştırılaçaq CCTV sistemaları belän ärcälärneñ üzäktän küzäteläçägen belderde.
Saylaw komissiyası 13nçe parlament saylawınıñ fevral ayınıñ berençe yartısında uzdırılaçağın iğlan itte. Qarar waqıtlı xökümät başlığı Möxämmäd Yunusnıñ uzğan yılğı baş kütärüneñ ber yıllığı bulğan 5nçe avgustta yasağan millätkä möräcäğätennän soñ iğlan itelde.
Saylaw komissarı Abul Fazal Möxämmäd Sanaullah jurnalistlarğa yasağan belderüendä komissiyanıñ monnan tış saylaw waqıtında wazıyfa başqaruçı xoquq saqlaw organnarı bilgelämäsenä armiyanı da östäw öçen qağidanämägä üzgäreşlär kertüen belderde.
Komissiya êlekke Başministr Şäyex Hasina xökümäte çorında saylaw näticäläre manipulyaśiyälängän digän citdi gäyepläwlärdän soñ êlektron tawış birü cihazların qullanunı da ğämäldän çığardı.
Şäyex Hasina (Şeyx Xasina Vazed) 2024nçe yılda başlanğan häm ilneñ 1971nçe yıldağı bäysezlegennän birle iñ qatı säyäsi krizisqa äylängän waqiğalardan soñ Hindstanda yäşi. Däwlät tarmağında êş kvotalarına rizasızlıq beldergän uquçı yäşlärneñ uram cıyınnarı belän başlanğan baş kütärü Hasina xökümäteneñ bärep töşerelüe belän tögällängän ide.
Saylaw komissiyası may ayında qabul itkän qarar belän Hasina liderlığındağı “Avami berlege” partiyasınıñ aldıbızdağı milli saylawda qatnaşuın tıydı.
Komissiya monnan tış partiyanıñ Xalıqara cinayät mäxkämäsendäge prośess tämamlanğanğa qadär böten säyäsi êşçänlegen tuqtatu qararın qabul itte. Şuşı tıyu qısalarında partiya äğzaläreneñ tapşırular alıp baruı, mediada kürenüe, sanlı kampaniyalar alıp baruı yäki teläsä qaysı säyäsi çara oyıştıruı tıyıldı.
1949nçı yılda tözelgän häm Bangladeşnıñ 1971nçe yıldağı bäysezlek suğışındağı äydäp baruçı role belän belengän “Avami berlege” partiyası soñğı yıllarda Hasina liderlığında qanunsızlıq, korrupśiya häm keşe xoquqların bozuda gäyeplängän ide.