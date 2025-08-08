Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan şähit häm gazıy (veteran) ğailälärenä möräcäğät itep yazğan xatında terrorsız Törkiyä barışınıñ bernindi öleşendä dä satulaşuğa, söyläşügä, kompromissqa, yäşeren häm cirängeç omtılışlarğa urın birelmäwen, monnan soñ da birelmäyäçägen belderde.
Ärdoğan, il cirläreneñ här qarışınıñ şähit häm gazıylärneñ qannarı belän suğarıluına basım yasap, Törkiyäneñ bügen iyä bulğan tınıçlıq, iminlek häm ğorurlıq öçen berençe çiratta alarnıñ fidäqärlegenä burıçlı buluın häm bu mirasnı saqlap qalunıñ däwlätneñ iñ möhim wazıyfası buluın bilgeläp uzdı.
Ärdoğan xatında: “Şuna ışanuığıznı sezdän sorıym häm yalwaram: bu barışnıñ bernindi öleşendä dä satulaşuğa, söyläşügä, taşlama yasawğa, kompromissqa, yäşeren häm cirängeç omtılışlarğa urın birelmäde, monnan soñ da birelmäyäçäk. Şähitlärebezneñ izge ruxların cäberläyäçäk, şähit ğailälärebezne häm ğazıylärebezne (veterannarıbıznı) räncetäçäk bernindi adım yasalmadı häm yasalmayaçaq”, - dip äytte.
Ärdoğan, terrorsız Törkiyä häm töbäk maqsatlarına ireşkän çaqta Törkiyä öçen ör-yaña säxifä açılaçağın belderep: “Meñ yıllıq qardäşlegebez bötenläy yaña däräcägä citäçäk, bezneñ arada çäçelgän nizağ orlıqları mäñgegä yuq iteläçäk”, - dip basım yasadı.
Ärdoğan monnan tış böten watandaşlarğa cibärelgän terrorsız Törkiyä maqsatları belän bäyle xatında millätneñ härber keşeseneñ cawaplılığın üz cilkäsenä kütärüeneñ añ-beleme belän zur häm köçle Törkiyä öçen tırışıp êşlärgä däwam itülären iskärtep uzdı.
“Bez qanlı çılbırnı özüdä täwäkkäl”
Soñğı 23 yılda kertelgän investiśiyälär, tormışqa aşırılğan proyektlar, reformalar, xezmätlär häm tärtipkä salular belän Törkiyäneñ häm töbägendä häm dä dönyada xörmätle urınğa kütärelüen belderüçe Ärdoğan yullarına quyılğan barlıq kirtälärgä qaramastan millät belän qulğa-qul totınışıp demokratiyäne nığıtuların, xoquqqa häm irekkä yul açuların, pretoryanizm üzäklären beterülären häm milli ixtıyarnıñ ilneñ böten oyışmalarında östenlekle itelüen äytte.
Härtörle terrorçılıqqa qarşı taşlamasız köräş alıp barğanda 86 million watandaşnıñ tınıçlıq, xozur häm qardäşlek êçendä yäşäwe öçen kiräkle böten adımnarnıñ yasaluın citkerüçe Ärdoğan: “Bez ilebezne yartı ğasır däwamında maqsatlarınnan çitkä alıp kitkän qanlı çılbırnı millätebez belän bergä özüdä täwäkkäl”, - diyep, Allah rizalığı belän, nihayät terrorçılıqtan arındırılğan Törkiyä häm töbäk maqsatına ireşäçäklären belderde.
Ärdoğan xatında ayıruça bolay dip bilgeläp uzdı:
“Şuña ışanığız: bez närsä yasağanıbızı yaxşı beläbez, strategik aqıl belän bik zur maqsatqa taba barabız.
“Bu barışnıñ hiçber öleşendä satulaşuğa, söyläşügä, taşlamağa, kompromissqa, yäşeren häm cirängeç omtılışlarğa urın birelmäde, monnan soñ da birelmäyäçäk.
Şähitlärebezneñ izge ruxların cäberläyäçäk, şähit ğailälärebezne häm ğazıylärebezne räncetäçäk bernindi adım yasalmadı häm yasalmayaçaq”.