AQŞ viśe-prezidentı Djeyms Dêvid Vêns Vaşington citäkçelegeneñ ike taraf da qabul itäçäk kileşü êzläwen, läkin zur ixtimal belän ike tarafnıñ da bu kileşüdän qanäğat bulmayacağın äytte.

Tramp citäkçelege liderlar arasında öç yaqlı cıyılış oyıştırırğa tırışqanda AQŞ viśe-prezidentı Vêns Rusiyä häm Ukraina arasında söyläşelgän härtörle kileşüneñ berkemne dä tulı mägnädä qanäğat itmäyäçägen citkerde.

Vêns yäkşämbe könne “Fox News”ka belderü yasap: “Zur ixtimal belän Rusiyä dä, Ukraina da bu wazğıyättän qanäğat bulmayaçaq,” – dide häm Tramp citäkçelegeneñ ukrainnar häm ruslar qabul itä alaçaq, tınıçlıq urnaşa alaçaq häm ülemnär tuqtıy alaçaq çişeleş êzläwen açıqladı.

Viśe-prezident diplomatik kirtäneñ betüen häm ilbaşı Donald Trampnıñ Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putinnıñ Ukraina liderı Volodimir Zelenskiy belän küreşüne qabul itüen täêmin itüen äytte.

“İñ möhim kirtälärdän berse Putinnıñ Zelenskiy belän küreşä almayaçağın äytüe ide. İlbaşı xäzer monı üzgärtä aldı,” – dide ul.