Soñğı yıllarda başqarğan tışqı säyäsät üzgäreşläre qısalarında Tın okeanı xezmättäşlegenä häm qurqınıçsızlığına ayıruça ähämiyät birä başlağan Yaña Zelandiyä dä Aziyädäge strategik häm xärbi mönäsäbätlären nığıtırğa tırışa.

Wellington räsmiläre iyül ayında Yaponiyä belän saqlanu logistik kileşüe östendä êşçänlekneñ başlanuın iğlan itte. Bu kileşü ike il armiyalarınıñ tağın da ciñel itep xezmättäşlek urnaştıruın maqsat itä.

Yapon flotı köymäläre Tın okeanınıñ könyağına siräk säfär yasıy. Fäqät Yaña Zelandiyäneñ bay häm strategik yaqtan möhim suları Awstraliyä häm tağın da keçkenä Tın okeanı utraw illäre, xalıqara sistemanıñ zur köçläre arasında tağın da kübräk köndäşlek mäydanına äyländerä. Bu wazğiyät isä Pekin belän Könbatış illäre arasında yoğıntı öçen qatı köräşkä säbäp bula.

Yaña Zelandiyä yıraq urında buluına qaramastan soñğı waqıtlarda regional qurqınıçsızlıqqa qağılışlı tağın da qatlawlıraq mäs’älälärgä kerde.

Fevral ayında Qıtay flotı fregatlarınıñ Yaña Zelandiyä belän Awstraliyä arasındağı Tasman diñgezendä ütkärgän xärbi atu künegüläre oçışlarnıñ qısqa waqıtlı yünäleş üzgärtelüenä kiterüe arqasında bu il xökümätläreneñ sörän wazğiyätenä küçüenä säbäp buldı.

Yaña Zelandiyä armiyası beldergänçä, Yaponiyä flotınıñ qorabı soñğı tapqır 1936nçı yılda Wellington portına kilgän bulğan. Yaponiyä köymäse şulay uq 2016nçı yılda Yaña Zelandiyäneñ iñ zur şähäre Aucklandqa kerep çıqqan ide.