TÜRKİYE
2 min uqıu
Törkiyä milli küzläw oyışması başlığı Xalifä Xaftar belän oçraştı
Oçraşu Bengazidä uzdı
Törkiyä milli küzläw oyışması başlığı Xalifä Xaftar belän oçraştı
/ AA
26 Август 2025

Törkiyä milli küzläw oyışması başlığı İbrahim Qalın Törkiyä diñgez flotı köymäse Bengazi portına kilep tuqtağannan soñ Liviyäneñ Bengazi portında Xalifä Xaftar belän oçraştı.

Törkiyä milli saqlanu ministrlığı xäbär itkänçä, duşämbe könne “TCG Kınalıada” köymäseneñ Bengazi portına säyäxäte qısalarında Törkiyä häm Liviya xärbi wäkillekläre cıyılış ütkärde.

“NSosyal” platformasında urnaştırılğan belderüdä äytelgänçä, general-leytenant İlkay Altındağ citäkçelegendäge Törkiyä milli saqlanu ministrlığı delegaśiyäse Liviya milli armiyäseneñ başlıq urınbasarı Xalifä Xaftar belän oçraştı.

Söyläşülärdä “Ber Liviya, ber armiya” maqsatına ireşü öçen mömkin bulğan urtaq tırışlıqlar turında süz bardı.

Oçraşuda Törkiyäneñ Liviyädäge tulı wäqalätle ilçese Güvän Begeç häm Bengazidäge baş konsulı Särkan Qıramanlıoğlu da qatnaştı.

Täqdim itelä

Xaftar üze dä “TCG Kınalıada” köymäsen barıp qaradı.

BMOnıñ Liviyädäge missiyäse inde berniçä yıl däwamında könbatıştan biş häm könçığıştağı Xaftar köçlärennän biş ofiśer qatnaşında “5+5” Urtaq xärbi komissiya aşa armiyäne berläşterü tırışlıqlarına citäkçelek itä.

BMO şulay uq 2022nçe yıl başında Wäkillär mäclese tarafınnan bilgelängän häm ilneñ könçığışın häm kön’yağınıñ zur öleşen kontrol’dä totqan, Bengazida urnaşqan Osama Xammad citäkçelegendäge xakimiyät belän könbatışnı kontrol’ itkän Tripolidağı Dbeyba xökümäte arasındağı säyäsi tupiknı beterü öçen saylawlar ütkärüne maqsat itkän ayırım söyläşülärgä dä aradaşçı bula.

 Liviyälelär ozak yıllar kiçekterelgän saylawlarnıñ 2011 nçe yılda Muammar Kaddafi bärep töşerelgännän soñ başlanğan küçü çorın tögälläp, yıllar buyı däwam itkän säyäsi bülenü häm bäreleşlärgä noktа quyaçaq dip ömetlänä.

 

