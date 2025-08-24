Äminä Ärdoğan Melaniya Trampka Ğazzädäge gumanitar krizis belän bäyle yazğan xatı dönya matbuğatında kiñ yañğıraş taptı.
Törkiyä ilbaşı Ärdoğannıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ xäläl cefete Melaniya Trampka xat cibärgän ide.
Xatta Ukrainadağı suğış öçen kürsätelgän sizgerlekne Ğazzädäge gumanitar krizis öçen dä kürsätergä çaqıru yasaldı. Xat dönya matbuğatında küp kenä agentlık häm xäbär säxifäseneñ berençe bitendä urın aldı.
Angliya
“BBC”, üzäge AQŞta urnaşqan X şirkäteneñ yaqınça 50 million küzätep baruçısı bulğan akkauntında häm 29,4 million qarap baruçısı bulğan İnstagramdağı bitendä Äminä Ärdoğan xatın urtaqlaştı.
“BBC” xat belän bäyle xäbäre öçen mondıy başçanı sayladı: “Törkiyäneñ “First Lady”sınnan Melaniya Trampka Ğazzäle balalar öçen çaqıru”.
Xäbärgä kürä Äminä Ärdoğan Melaniya Trampnı Ğazzädä qayğı kürüçe balalar öçen êşkä kereşergä çaqırıp: “Bu ğadelsezlekkä qarşı tawışıbıznı häm köçebezne berläşterergä tiyeş bez,” - dide.
“The Telegraph” gazetı beldergänçä xatta Melaniya Trampka Ğazzädä tınıçlıq urnaştıru öçen tırışlıq quyu, Ğazzädäge balalarnı qotqaru öçen çaqıru yasala.
“Reuters” ta xat belän bäyle xäbäre öçen tübändäge başçanı sayladı: “Törkiyäneñ “First Lady”sı Melaniya Trampnı Ğazzä mäs’äläsendä çığış yasarğa çaqıra.”
Xäbärdä Äminä Ärdoğanıñ xatta Melaniya Tramp bu ay başında Rusiyä ilbaşı Putinğa Ukraina häm Rusiyädäge balalar belän bäyle cibärgän xatınnan ilham aluın äytüe citkerelde.
Angliyaneñ “Sky News” kanalı da xäbärendä Törkiyäneñ “First Lady”sınıñ Melaniya Trampka xat yazıp, suğışta zıyan kürgän Ukrainalı balalar öçen kürsätkän qızıqsınunı Ğazzädäge balalar öçen dä kürsätüen teläwe urın aldı.
Franśiya
Bu ildä dönya kürüçe “Le Point” jurnalı “Tawışlarıbıznı berläşterergä kiräk: Äminä Ärdoğan Melaniya Trampka Ğazzä balalarına yärdäm itärgä çaqırdı” isemle xäbärendä Ärdoğannıñ Tramptan İzrail premyer-ministrı belän Ğazzädäge balalarnıñ wazğıyäte xaqında söyläşüen sorawın belderde.
“20 minutes” gazetı isä “Ğazzä: Äminä Ärdoğan Melaniya Trampka aç fälästinle balalar öçen çaqıru yasadı” isemle xäbärendä Ärdoğannıñ Ğazzädä 2 yılda 18 meñ balanıñ ülüenä iğtibarnı cälep itüen citkerde.
“Le Figaro” gazetı da xäbär öçen mondıy başçanı sayladı: “Ber äni, xatın-qız häm keşe bularaq Äminä Ärdoğan Melaniya Trampnı Ğazzädäge balalarnıñ xoquqların yaqlarğa çaqırdı.”
Xäbärdä xattan özeklär urın ala: “Sezneñ xatığızdağı xis-toyğılarnı ber äni keşe, xatın-qız häm keşe bularaq tirännän urtaqlaşam , şul uq ömetne Ğazzäle balalar öçen dä tudıruığıznı telim.”
Germaniya
“NTV” kanalınıñ onlayn xäbär portalı tübändägeçä citkerde: “Törkiyä ilbaşınıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan Ukrainalı balalar öçen başqarğanı kebek ük Ğazzädäge fälästinle balalar öçen dä Melaniya Tramptan İzrail premyer-ministrı Netanyaxu belän küreşüen soradı. Törkiyäneñ İlbaşı idaräse tarafınnan urtaqlaşılğan xatta bolay diyelde: “Suğışta ğomere özelgän 648 ukrainalı balağa kürsätkän şäfqatneñ ike yıldan äz waqıtta 18 meñe balalar bulğan 62 meñ ğayepsez grajdanlı wäxşilärçä üterelgän Ğazzägä dä çağılaçağına ömetlänäm.”
“Der Spiegel” jurnalı xäbärendä bolay diyelä: “Törkiyä ilbaşınıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan Melaniya Tampka xat yazdı. Xatta Ğazzä balalarına yärdäm çaqıruı urın ala.”
Bolgariya
Däwlät xäbär agentlığı “BTA” citkergän xäbärgä tayanıp ilneñ iñ zur şäxsi televideniyese bulğan “bTV” da “Ukraina ilbaşı Zelenskiynıñ xäläl cefetennän soñ Äminä Ärdoğan da Melaniya Trampka xat yazdı: Ğazzägä dä şul uq êmpaniyane kürsätegez” isemle xäbär citkerde.
Greśiya
“To Vima” gazetı “Äminä Ärdoğan Melaniyadan soradı” isemle xäbärendä Ärdoğannıñ Melaniyadan Ukrainalı balalar öçen kürsätkän sizgerlekne fälästinle balalar öçen dä kürsätüen sorawın assızıqladı.
“EFSYN” gazetı isä “Ğazzädä genośid häm qanlı höcümnär däwam itkändä Ärdoğan Melaniyağa Ğazzä balaları öçen xat cibärde” dide.
“Kathimerini” gazetı da bäyläneşle xäbärendä Äminä Ärdoğannıñ Melaniyaneñ Ğazzäle balalar öçen êşkä kereşüen teläwen äytep, Ğazzädäge balalar kürgän dramanı citkerüen açıqladı.
Şveyśariya
Törkiyä ilbaşınıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğannıñ AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ xäläl cefete Melaniya Trampnı Ukrainadağı suğış öçen kürsätkän sizgerlekne Ğazzädäge gumanitar krizis öçen dä kürsätergä çaqırğan xat bu il matbuğatında da kiñ yañğıraş taptı.
“Swissinfo” internet säxifäse, “Blick” gazetı, “20 Minuten” gazetı Äminä Ärdoğannıñ Ğazzäle balalar isemennän Melaniya Trampka möräcäğat itüen yazdı.
Xäbärdä Äminä Ärdoğannıñ “Äni keşe, xatın-qız häm keşe bularaq xatığızdağı xis-toyğılarnı tirännän urtaqlaşam , şul uq ömetne tınılıq häm xozur teläwçe Ğazzäle balalar öçen dä tudıruığıznı telim” süzläre urın aldı.
Belgiya
“La Libre” gazetı räsmi xäbär agentlığı “Belgaya” tayandırğan xäbärendä Äminä Ärdoğannıñ Melaniya Trampka yazğan xatında Ğazzädäge balalar öçen Netanyaxuğa çaqıru yasawın teläwen yazdı.
Xäbärdä Ärdoğannıñ tübändäge süzläre urın ala: “Ukraina suğışında ğomere özelgän 648 ukrainalı balağa kürsätkän şäfqatneñ ike yıldan äz waqıtta 18 meñe balalar bulğan 62 meñ ğayepsez grajdanlı wäxşilärçä üterelgän Ğazzägä dä çağılaçağına ömetlänäm.”
“VRT” kanalı da “Belga”ğa tayandırğan xäbäre öçen “Äminä Ärdoğan Melaniya Trampka xat yazdı: “Balalar ziratına äylände” isemle başçanı sayladı.
Çexiya
“Blesk” gazetı “Äminä Ärdoğan Melaniya Trampka Ğazzädäge balalar öçen xat yazdı” isemle xäbärenä kürä Ukrainalı balalar öçen kürsätelgän sizgerlekne fälästinle balalar öçen dä kürsätü çaqıruı yasaldı.
Bosniya-Gerśegovina, Serbiya, Çernogoriya
"Klix" xäbär portalı xäbärne “First Lady”lar arasında êlemtä” dip atadı.
"Dnevni Avaz" gazetınıñ internet säxifäse dä mäs’älä belän bäyle xäbärne citkerde.
Serbiyaneñ xäbär agentlığı “Tanjug”, xäbär portalı “Blic”, Çernogoriyaneñ xäbär portalı “CDM” da Äminä Ärdoğannıñ Ğazzä belän bäyle xatına centekle urın birde.
Awstraliya
“9news” säxifäse xat xäbären “Äminä Ärdoğan Melaniya Trampnı Ğazzäle balalar xaqında çığış yasarğa çaqırdı” başçası astında citkerde.
Xäbärdä Ukrainadağı suğış kebek Ğazzädäge gumanitar kriziska da ähämiyät birü kiräklege belderelde, xatnıñ êçtälegenä dä urın birelde.
Malayzia, Singapur häm Bangladeş
“Free Malaysia Today” xäbär säxifäse Äminä Ärdoğannıñ Melaniya Trampnı Ğazzä balaların yaqlarğa çaqıruın yazdı.
Xäbärgä kürä Äminä Ärdoğan Melaniya Tramptan İzrail premyer-ministr Binyamin Netanyaxuğa Ğazzädäge krizisnı tuqtatırğa çaqıruçı xat cibärüen soradı.
Singapurdağı “The Straits Times” xäbär säxifäse dä xatka urın birde.
Bangladeşnıñ räsmi agentlığı “Bangladesh Sangbad Sangstha”nıñ "Ärdoğannıñ xäläl cefete Melaniya Tramptan Ğazzä balaları öçen möräcäğat itüen soradı” isemle xäbärendä xatnıñ neçkäleklären citkerde.
Paqıstan, Hindstan häm Yaponiya
Paqıstanda basıluçı “Dawn” gazetesı Äminä Ärdoğan Melaniya Trampka yazğan xatı turında citkerde.
Hindstandağı “Times of India” xäbär säxifäse xäbäre öçen tübändäge başçanı sayladı: “Ğazzäle balalar öçen dä möräcäğat itegez: Törkiyäneñ “First Lady”sı Putinğa xat yazğan Melaniya Trampka xat yazdı.”
Yaponiyadäge “Japan Today” säxifäse dä Äminä Ärdoğannıñ Melaniya Trampka yasağan çaqıruı turında yazdı.
Qatar
Äminä Ärdoğannıñ xatı Yaqın Könçığış illärendäge media organnarında da kiñ yañğıraş taptı.
Üzäge Qatarda urnaşqan “Al Jazeera”, “Al Jazeera Mubasher” häm “Al Jazeera Arabic” kanalları Äminä Ärdoğannıñ xatına kiñ urın birde.
Qatarnıñ aldınğı gazetlarınnan bulğan “El-Arabi el-Cedid” tä xäbärne “Äminä Ärdoğannan melaniya Trampka Ğazzä çaqıruı” isemle başça belän citkerde.
Soğud Ğaräbstanı
Angliyada urnaşqan häm ğaräpçä basıluçı “Asharq al-Awsat” gazetı Äminä Ärdoğannıñ xatın “Törkiyä ilbaşınıñ xäläl cefete Trampnıñ xäläl cefetenä Ğazzädäge balalar öçen çaqıru yasadı” başçası belän uquçılarına täqdim itte.
Berläşkän Ğaräp Ämirlekläre
Üzäge Berläşkän Ğaräp Ämirleklärendä urnaşqan “Sky News Arabia” televideniyese xatnı “Äminä Ärdoğannan Ğazzä balalarına iğtibarnı cälep itü çaqıruı” xäbäre belän citkerde.
İzrail
“Maariv” gazetı Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan Melaniya Trampka yazğan xatka urın birde.
Xäbärdä Äminä Ärdoğannıñ Melaniya Tramptan İzrail premyer-ministrına Ğazzädäge balalar öçen basım yasawın sorawı belderelde.
Xäbärdä: “648 ukrainalı balağa kürsätelgän sizgerlekneñ Ğazzä dä çağılacağına ömetlänäm. Dönya kollektiv uyanğan häm Fälästinneñ tanıluı global teläk bulğan bu könnärdä Ğazzä isemennän yasalğan çaqırunıñ Fälästin xalqına qarata tarixi cawaplılıqnı cirenä citkerü bulacağına ışanam ,” – digän yullar urın ala.
“Yedioth Ahronot” gazetı da Äminä Ärdoğannıñ Melaniya Tramptan Netanyaxuğa xat cibärüen sorawın yazdı.
Fälästin
“Alkuds Alarabi”, “Kuds el-İhbariyye”, “Shehab Agency” häm “Alhadath” gazetları Äminä Ärdoğannıñ xatına kiñ urın birde.
Xäbärdä Äminä Ärdoğannıñ Ğazzä balalarınıñ iñ töp xaqlarınnan da mäxrüm qaluın äytüe citkerelä.
Misır
“AlGhad” televideniyese xat öçen mondıy başçanı sayladı: “Törkiyä ilbaşınıñ xäläl cefetennän Melaniya Trampka: Ğazzädäge balalar öçen dä êşkä kereşegez.”
Livan
Räsmi xäbär agentlığı “NNA” üz säxifäsendä Äminä Ärdoğannıñ xatına urın birde.
Xäbärgä kürä Äminä Ärdoğan xatında Melaniya Trampnı Ğazzä balaları öçen yullama yasarğa çaqırdı, Ukraina balalarına kürsäterlgän sizgerlekne xäterlätep, Ğazzädä İzrail armiyase qamalışı astında yäşäwçe balalar öçen dä şul uq totışnı kürsätü zarurlığın äytte.
Äminä Ärdoğan xatı “MTV” kanalınıñ internet säxifäsendä dä urın aldı.
“Lebanon Debate” xäbär säxifäse dä xatnı öçen tübändäge başçanı sayladı: “Ğazzädäge balalarğa da şul uq totışnı kürsätegez!”
Marokko
"İstiklal" gazetı xat xäbären “Törkiyä ilbaşınıñ xäläl cefete Trampnıñ xäläl cefetenä Ğazzä yullamasın yasadı” başçası belän citkerde.
Xäbärdä Äminä Ärdoğannıñ Ğazzä balaları kürgän awırlıqlarğa basım yasawı belderelde.
İran
İrannıñ räsmi xäbär agentlığı “IRNA” xat belän bäyle xäbär öçen “Ärdoğannıñ xäläl cefeteneñ Melaniya Trampka yullaması: “Ğazzäle balalar Ukraina balaları kebek ük bäxetkä layıq” isemle başçanı qullandı.
“İttilaat” gazetı Äminä Ärdoğan xatın “Ärdoğannıñ xäläl cefete Melaniya Trampka xat yazdı: “Ğazzä balaları Ukraina balaları kebek ük” iseme astında citkerde.
Yartılaş räsmi bulğan student xäbär çeltäre “SNN”, şulay uq yartılaş räsmi bulğan İranlı studentlar xäbär agentlığı “ISNA” da xatka urın birde.
Däwlät televideniyesenä bäyle Yäş jurnalistlar klubınıñ internet säxifäsendä dä xäbär tübändäge başça belän citkerelde: “Ärdoğannıñ xäläl cefetennän Melaniya Trampka xat: Fälästinle balalarnıñ qayğılarına iğtibar biregez”.
Rusiyä
İlneñ “TASS”, “RİA” xäbär agentlıkları, “Kommersant”, “İzvestiya”, “Rossiyskaya gazeta”, “Vzglyad” gazetları da Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan Amerika Quşma Ştatları ilbaşı Donald Trampnıñ xäläl cefete Melaniya Trampka yazğan xatı turında citkerde.
Xäbärdä Äminä Ärdoğannıñ Melaniya Tramp Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putinğa cibärgän xatınnan ilham aluın äytüenä iğtibar cälep itelde.
Xäbärgä kürä Äminä Ärdoğan Ğazzädäge balalar mäs’äläsendä Melaniya Tramptan İzrail premyer-ministrına möräcäğat itüen soradı.
Azärbaycan
Azärbaycan mediası Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğannıñ Amerikalı “First Lady” Melaniya Trampka cibärgän xatka kiñ qırlı urın birde.
İlneñ “Qafqazinfo” xäbär portalı, “Yeni Müsavat” gazetı, “Report” xäbär agentlığı Äminä Ärdoğannıñ xatın Ğazzä balalarınıñ wazğıyätenä iğtibarnı cälep itüçe çaqıru dip atadı.
Qazaqstan
İlneñ däwlät xäbär agentlığı “Kazinform” da xatka urın birde.
“Anadolu Agentlığı” çığanaq itep kürsätelgän xäbärdä Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğannıñ AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ xäläl cefete Melaniya Trampka cibärgän xatta Ğazzädäge gumanitar kriziska da sizgerlek kürsätergä çaqırunıñ yasaluı citkerelde.
Xäbärdä Äminä Ärdoğan yazğan xatnıñ raseme dä urtaqlaşıldı.