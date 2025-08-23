TÜRKİYE
1 min uqıu
Törkiyä yuğarı tizlekkä iyä maqsatlı pilotsız oçu apparatı sisteması “Şimşäk”ne uñışlı sınap qaradı
Yuğarı däräcäle saqlanu wäqalätlese belderüenä qarağanda, Törkiyä hawa häm ğaläm sänäğate tarafınnan êşlängän oçqıç sisteması nişanlı oçqıç bularaq ta, intixar höcümnäre öçen dä qullanu mömkinlegenä iyä.
Törkiyä yuğarı tizlekkä iyä maqsatlı pilotsız oçu apparatı sisteması “Şimşäk”ne uñışlı sınap qaradı
/ Other
бер көн элек

Törkiyä saqlanu sistemasındağı yuğarı tizlekle maqsatlı pilotsız oçu apparatı “Şimşäk” sınap qarawnı uñışlı uzdı.

Törkiyä saqlanu sänäğate räislege başlığı Haluk Görgün Törkiyäneñ “NSosyal” platformasında yasağan belderüendä yuğarı tizlekle pilotsız oçu apparatı “Şimşäk”neñ raketa yärdämendä kütärelep kitü sistemasın qullanıp berençe tapqır cirdän kütärelüen belderde häm anıñ berdänber tügel, ä ike törle mömkinlek – öyrätü maqsatlı oçqıç bularaq ta, kamikadze wazıyfaları öçen dä qullanu sälätenä iyä buluın assızıqladı.

Görgün üzeneñ yazmasında:
“Saqlanu sänäğatebez inventarına tağın ber kritik mömkinlek östälde”,- dip äytte.

Täqdim itelä

“Bu adım – tulısınça milli mömkinleklär belän êşlängän texnologiyälärneñ konkret kürsätkeçe. Kiläçäkneñ saqlanu ixtıyacları öçen innovaśion çişeleşlär tabu niyätebez belän yulıbıznı däwam itäbez”,– dip östäde.

Görgün şulay uq “Şimşäk”ne êşläp çığarğan Törkiyä hawa häm ğaläm sänäğatenä (TUSAŞ) räxmät belderde.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us