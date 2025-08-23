Törkiyä saqlanu sistemasındağı yuğarı tizlekle maqsatlı pilotsız oçu apparatı “Şimşäk” sınap qarawnı uñışlı uzdı.
Törkiyä saqlanu sänäğate räislege başlığı Haluk Görgün Törkiyäneñ “NSosyal” platformasında yasağan belderüendä yuğarı tizlekle pilotsız oçu apparatı “Şimşäk”neñ raketa yärdämendä kütärelep kitü sistemasın qullanıp berençe tapqır cirdän kütärelüen belderde häm anıñ berdänber tügel, ä ike törle mömkinlek – öyrätü maqsatlı oçqıç bularaq ta, kamikadze wazıyfaları öçen dä qullanu sälätenä iyä buluın assızıqladı.
Görgün üzeneñ yazmasında:
“Saqlanu sänäğatebez inventarına tağın ber kritik mömkinlek östälde”,- dip äytte.
“Bu adım – tulısınça milli mömkinleklär belän êşlängän texnologiyälärneñ konkret kürsätkeçe. Kiläçäkneñ saqlanu ixtıyacları öçen innovaśion çişeleşlär tabu niyätebez belän yulıbıznı däwam itäbez”,– dip östäde.
Görgün şulay uq “Şimşäk”ne êşläp çığarğan Törkiyä hawa häm ğaläm sänäğatenä (TUSAŞ) räxmät belderde.