Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan Malazgirt ciñüeneñ 954 yıllığın iskä alu öçen Bitlisneñ Ahlat rayonında Ukçılar wağıfı tarafınnan oyıştırılğan çaralarda qatnaştı.
Ärdoğan açılış çığışında bu ciñüneñ Törkiyäneñ yazmışın bilgelägän möhim borılış noqtası buluın assızıqladı.
“Monnan 954 yıl êlek, 1071 nçe yılnıñ 26nçı avgustında Soltan Alparslan citäkçelegendä ireşelgän Malazgirt ciñüe tarixıbıznıñ yünäleşen üzgärtte”, – dide ilbaşı Ärdoğan.
“Bu ciñü belän bergä törek milläte Anadolu cirlären mäñgelek Watan itü telägen kürsätte; meñ yıllar buyı däwam itkän tirän tamırlı barlığınıñ nigezen saldı”,- dip däwam itte ul.
1071nçe yılnıñ 26 nçı avgustında sälçuqlılar üzlärennän kübräk bulğan Vizantiya ğäskären ciñep, Anadolu işeklären tulısınça törek xakimiyätenä açtı.
Bu tarixi data törek milläteneñ nıqlığın simvollaştıra häm ul sälcuqlılar qayçandır suğışqa äzerlängän töbäklärdä ozaq waqıt däwam itkän “PKK “qurqınıçın beterüne maqsat itep quyğan terrorsız Törkiyä iniśiativası başlanğan waqıtqa da turı kilä.
İlbaşı Ärdoğan:
“Bügen bezneñ öçen iñ möhim burıç – Malazgirt ruxın yäşätü häm bu möbaräk mirasnı kiläçäk buınnarğa tapşıru. Çönki Malazgirt barı tik ber suğışnıñ ğına tügel, ä millätebezneñ meñ yıllıq qardäşlek xoquqınıñ, Watan mäxäbbäteneñ häm bergä yäşäw iradäseneñ simvolı”, – dip belderde.
Düşämbe könne Ärdoğan Bitlisneñ Ahlat rayonında yaña açılğan, Änkaradan tış berençe zamança ilbaşı kompleksında ministrlar şurası cıyılışın da citäkläde.
Sälcuqlı armiyäse Malazgirt suğışı aldınnan xäräkät itü noqtası bularaq qullangan Ahlat bügenge köndä Muş vilayäte çikläre êçendä urnaşqan.
İlbaşı Ärdoğan:
“Ğaziz millätebezne çın küñelemnän 26nçı avgust - Malazgirt ciñüeneñ 954 yıllığı belän qotlıym”, – dip äytte.
Azatlıq suğışınıñ möhim bäreleşläre avgust ayında bula häm bu ay ciñülär ayı bularaq iskä alına. 30 nçı avgust isä ildä räsmi räweştä Ciñü bäyräme itep bilgeläp ütelä.