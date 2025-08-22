Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan Franśiya ilbaşı Êmmanuêl’ Makron belän Rusiya-Ukraina tınıçlıq prośessı häm Gazzädäge soñğı waqıyğalar xaqında söyläşte.
İlbaşı idaräseneñ êlemtä bülege tarafınnan “NSosyal” platformasında yasalğan belderügä qarağanda, pänceşämbe könne Franśiya taläbe belän ütkän telefon söyläşüendä ike lider Törkiyä – Franśiya mönäsäbätläre, Rusiya-Ukraina tınıçlıq barışı, Gazzädäge soñğı waqıyğalar, regional’ häm global’ mäs’älälär turında fiker alıştı.
Ärdoğan Makronğa Törkiyäneñ Rusiya-Ukraina suğışın ğadel tınıçlıq belän tämamlaw öçen tırışlıqların däwam itüen häm Alyaska belän Vaşingtonda ütkän oçraşularnı yaqınnan küzätep baruın belderde.
İlbaşı şulay uq Törkiyäneñ Ukraina belän Rusiya arasında tınıçlıq söyläşülären qabul itärgä äzer buluın assızıqladı.
Ärdoğan Gazzä mäs’äläsenä dä tuqtalıp, Törkiyäneñ zur gumanitar faciğa qarşında utnı tuqtatu öçen êşläwen däwam itüen belderde häm İzrailneñ basıp alu planın alğa barudan tuqtatu kiräklegen citkerde.
İke lider sentyabr’ ayında N’yu-Yorkta uzaçaq BMO ğomum şurası utırışları aralarında bu mäs’älälärne tağın da centekläp söyläşergä kileşte.
Belderüdä şulay uq Ärdoğannıñ Törkiyäneñ Franśiya belän xezmättäşlekne üsterügä zur ähämiyät birüe häm ayırım alğanda saqlanu sänäğate berençe çiratta bulu belän bergä törle ölkälärdä mönäsäbätlärne alğa taba üsterü adımnarı yasawnı däwam itäçäge turında äytüe citkerelde.
Franśiya Törkiyägä räxmät äytte
Şul uq waqıtta Makron X platformasında yasağan belderüendä ike lidernıñ Rusiyäneñ Ukrainağa qarşı “ agressivlıq suğışın” tuqtatu maqsatın urtaqlaşuın belderep, bäreleşlärne tuqtatu häm Kiyev öçen köçle iminlek garantiyäläre täêmin itü kiräklegen assızıqladı.
Makron bu mäs’älädä koaliśiya êçendäge xezmättäşlege öçen Törkiyägä räxmät belderde.
Yaqın Könçığış mäs’äläsenä dä tuqtalğan Makron İzrail xökümäteneñ Gazzägä yaña xärbi höcüm başlaw häm basıp alınğan Yordannıñ könbatış üzänlegendä bigräk tä E1 töbägendä kilep urnaşularnı kiñäytü qararların ğäyepläde.
Franśiya liderı bu adımnarnıñ tınıçlıq tırışlıqlarına qarşı buluın häm barı tik daimi suğışqa kiteräçägen äytte.
Makron: “Töbäktäge barça keşelär öçen tınıçlıq häm iminlekkä iltüçe berdänber yul – utnı tuqtatu, totqınnarnı azat itü, gumanitar yärdäm ireşterü häm säyäsi çişeleş êzläw”, – dip belderde.
Makron Franśiyäneñ Soğud Ğaräbstanı belän bergä sentyabr’dä N’yu-Yorkta uzaçaq ike däwlätle çişeleş konferenśiyäsenä äzerlek qısalarında Törkiyä belän yaqın xezmättäşlek itüen assızıqladı.