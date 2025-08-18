SÄYÄSÄT
Donald Tramp Ukrainağa yullama yasadı
Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy täqdimnärne söyläşer öçen düşämbe könne Aq Yortta Tramp belän küreşäçäk
/ AP
18 Август 2025

AQŞ liderı Donald Tramp “Truth Social” platformasındağı ber qullanuçınıñ Ukrainanıñ cirläreneñ ber öleşen Rusiyägä qaldırırğa äzer buluı zarurlığın citkerüçe yullamasın urtaqlaştı.

Tramp yäkşämbe könne mondıy yullamanı yasadı: “Ukraina Rusiyägä qayber cirlären birergä riza bulırğa tiyeş yuqsa suğış barğan sayın tağın da küp cir yuğaltaçaqlar.”

AQŞ däwlät särqätibe Marko Rubio monnan alda belderü yasap, Rusiyä häm Ukrainanıñ tınıçlıq kileşüen tözü öçen taşlama yasawı zarurlığın äytkän ide.

Rubio “Fox News”ka bolay dip citkerde: “İke suğışuçı taraf arasında tınıçlıq kileşüen tözü öçen ike yaqnıñ da berär närsädän waz kiçüne qabul itüe zarur. Ber taraf här telägänen alsa, bu tınıçlıq kileşüe tügel, birelü bulır.”

Marko Rubio AQŞ ilbaşı Tramp belän Rusiyä däwlät başlığı Putin arasında comğa könne Alyaskanıñ Ankoridj şähärendä uzğan oçraşudan soñ cir birü qararlarınıñ Ukrainada buluın äytep: “Alarnıñ cirläre bit, alarnıñ ile,” – dide.

Täqdim itelä

Aq Yortta söyläşü

Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy täqdimnärne qarap çığu öçen düşämbe könne Aq Yortta Tramp belän küreşep söyläşäçäk.

Ber törkem yuğarı däräcäle Awrupa liderı häm NATO başlığı Ukraina mäs’äläsendäge söyläşülärdä qatnaşır öçen düşämbe könne Vaşingtonğa baraçaq.

Cıyılışta qatnaşaçaq isemnär arasında Franŝiya ilbaşı, İtaliya premyer-ministrı, Germaniya kanŝlerı, Finlyandiya däwlät başlığı, Awrupa komissiyase başlığı häm NATO ğomum särqätibe bar.

