Niderland tışqı êşlär ministrı Kaspar Veldkamp kabinetınıñ İzrailgä qarata sankśiyälär mäs’äläsendä kileşä almawı häm bu xäl waqıtlı xökümätneñ tarqaluına kitergännän soñ wazıyfasınnan kitte.
Veldkamp uzğan ayda çiktän tış uñçı İzrail’ ministrları İtamar Ben-Gvir belän Beśalel Smotriçnı Niderlandta telänmägän keşelär (non grata) dip iğ’lan itkän ide.
Niderland şulay uq pänceşämbe könne basıp alıngan Yordannıñ Könbatış üzänlegendä qanunsız kilep urnaşu proyektınıñ raslanuın qabul itelmäsläk häm xalıqara xoquqqa qarşı dip bäyälägän beldergegä qul quyğan 21 däwlät arasına da kerde.
Ämma comğa könge kabinet bäxäsläre östämä çaralar turında kileşü täêmin itä almağaç, Veldkamp Niderlandnıñ “ANP” xäbär agentlığına mäğ’näle östämä çaralar kürä almawın belderde.
Ul kiläse atnalar yäki aylarda näticäle räweştä xäräkät itä aluına ışanıçı qalmawın assızıqladı. “Tışqı êşlär ministrı bularaq kiräk dip sanalğan yünäleşne bilgeläwdä üzemne çiklängän itep sizäm”, – dide ul.
Veldkamp planlaştırılğan xärbi kiyerenkelekkä cawap itep, basıp alıngan Fälästin cirlärendäge qanunsız İzrail cirläşü urınnarınnan importnı tıyunı täq’dim itkän ide.
Veldkampnıñ wazıyfasınnan kitüennän soñ, “Yaña sośial’ kileşü” (NSC) partiyäsennän qalğan ministrlar da wazıyfalarınnan kitte häm xökümät xaosqa töşte. Partiya liderı Êddi Van Xijum, İzrailne xalıqara kileşülärgä tulısınça qarşı kilüdä ğayepläp, “Qısqası, bez monnan tuydıq” dide.