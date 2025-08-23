SÄYÄSÄT
Tramp, Putin belän Zelenskiy oçraşmasa, ber närsä dä êşlämäw mömkinlegenä işaräläde
Rusiya, Ukraina häm Awrupa liderları belän söyläşülärdän soñ Tramp sammit ütkäräçägen iğ’lan itsä dä, Putin-Zelenskiy oçraşuınıñ tiz arada bulmayaçağın belderde.
Tramp, Putin belän Zelenskiy oçraşmasa, ber närsä dä êşlämäw mömkinlegenä işaräläde
23 Август 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Ukraina tınıçlıq tırışlıqları belän bäyle bularaq ike atna êçendä möhim qarar biräçägen äytte – bu qararnıñ Mäskäwgä köçle sankśiyälär kertü yäki bötenläy ber närsä dä êşlämäw bula alaçağın belderde.

Tramp comğa könne Oval kabinetta jurnalistlarğa yasağan belderüendä pänceşämbe könne Rusiyäneñ Ukrainada AQŞ êşxanäsenä höcüm itü säbäple “Min bu suğış belän bäyle bernärsädän dä qanäğat’ tügelmen”,– dide.

Läkin Tramp Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin belän Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiynıñ başta üzara oçraşa alu-almawların kürergä teläwen belderde.

İlbaşı Trampqa ike atnadan soñ närsä êşläyäçäge turında soraw birelgändä ul:
“Rusiyäneñ häm, döresen äytsäk, Ukrainanıñ da poziśiyäsen añlayaçaqmın dip uylıym”,– dip äytte.

“Annarı närsä êşläyäçägebezne bilgeläyäçäkbez häm bu bik möhim qarar bulaçaq. Köçle sankśiyälär, salımnarmı, yäisä ikese dä bulaçaqmı? Yäisä berni êşlämiçä “Bu sezneñ köräş” dip äytäbezme?”, – dip östäde.

Putin cibärgän dip äytkän, üze belän Putin Alyaskadağı soñğı sammitta töşkän fotoräsemne jurnalistlarğa kürsätkän Tramp Ukraina häm başqa mä’sälälär turında qararlar birü öçen “ike atna” waqıt bilgeläwne berniçä tapqır qabatladı, läkin bilgelängän waqıtlarda bernindi tınıçlıq yäisä utnı tuqtatu tormışqa aşmadı.

Comğa könne kamera aldında çığış yasağan Tramp Zelenskiy–Putin sammitın oyıştıru “may belän serkäne quşu qädär qıyın” dip äytte.

“Putin belän Zelenskiynıñ bergä êşli alıp almawın küräçäkbez. Beläsez, bu may belän serkä kebek. Alar bik kileşä almıylar, monıñ açıq säbäpläre bar”,- dide AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp. Ä mondıy oçraşuda anıñ qatnaşuı kiräkme digän sorawğa ul “Qararbız”  dip cawap birde.

