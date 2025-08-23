“Suğışta ğomeren yuğaltqan 648 ukrainalı bala öçen kürsätkän iğ’tibarnı tağın da köçleräk räweştä Ğazzädä 2 yıl êçendä tınıç xalıqtan 62 meñ keşeneñ, şul isäptän 18 meñ balanıñ räximsez räweştä üterelüenä kürsätersez dip ışanam.
“Ğazzädäge gumanitar krizisnı tuqtatırğa çaqırğan xatnı İzrail prem’yer-ministrı Netan’yaxuğa cibärüegez bik mäğ’näle bulır ide. Dön’ya urtaq uyanu kiçergän, Fälästinneñ tanıluı global’ iradägä äylängän bu könnärdä Ğazzä öçen sezneñ isemegezdän yasalaçaq çaqıru Fälästin xalqı öçen tarixi cawaplılıqnı da cirenä citkerü bulır dip uylıym” diyelä xatta.
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ xäläl cefete Melaniya Trampqa yazğan xatında Ukrainadağı suğışqa qarata kürsätelgän sizgerlekne Ğazzädäge gumanitar krizisqa da kürsätergä öndäde.
Äminä Ärdoğan Melaniya Trampnı êçkersez söyü häm xörmät belän sälamläwdän başlağan xatında Vaşingtonda Aq Yorrtağı oçraşu waqıtında çın küñeldän söyläşü häm yağımlı qabul itüneñ 6 yıldan soñ da anıñ küñelendä yaqtı istälek buluıp qaluın belderde.
Ämina Ärdoğan beldergänçä, ul kiçke aş häm baqçada yörgän waqıtta Melaniya Trapmnıñ aktual’ mäs’älälärgä qarata sizger vöcdanğa iyä buluın sizgän.
Ul bu sizgerlekneñ M.Trampnıñ küptän tügel Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinğa yazğan xatında çağılış tabuın da äytä.
“Sez Ukrainadağı yätim balalarğa kürsätkän sizgerlek, iğ’tibar – yöräklärdä ömet uyata torğan iniśiativa. Sez dä üz xatığızda yazğança, balalarnıñ qurqınıçsız, imin şartlarda üsü xoquqı – universal’ häm bäxässez xoquq. Bu xoquq bernini geografiya, rasa, êtnik üzençälek, dini törkem yäki ideologiya östenlege tügel. Şuña kürä bu xoquqtan mäxrüm itelgän keşelärne yaqlaw iñ berençe çiratta keşelek ğailäse aldındağı zur cawaplılıqnı ütäw digän süz. Bu qısada, ayıruça lider xäläl cefete bularaq, Ukrainadağı suğş arqasında tarqalğan ğailälär, yätim qalğan balalarğa kürsätkän sizgerlegegez yöräklärdä ömet uyatqan iniśiativa. Ukraina balalarınıñ şatlıqlı yılmayuların kire qaytaru taläbegez bik mäğ’näle. Suğışta ğomeren yuğaltqan 648 ukrainalı bala öçen kürsätkän iğ’tibarnı tağın da köçleräk räweştä Ğazzädä 2 yıl êçendä tınıç xalıqtan 62 meñ keşeneñ, şul isäptän 18 meñ balanıñ räximsez räweştä üterelüenä dä kürsätersez dip ışanam”.
“Bilgesez ğaskäri” ğıybaräsen balalar öçen qullanırbız dip uylağan idegezme? BMO Balalar fondı 45 minut sayın 1 bala üterelgän Ğazzädä cir östen balalar öçen cähännämgä, cir astın isä balalar ziratına oxşata. Suğışlarda kem ikäne bilgelänä almağan ğaskärilär öçen qullanılğan “bilgesez ğaskär” ğıybaräsen balalar öçen qullanırbız dip uylağanığız buldımı? Bügenge köndä meñlägän ğazzäle balanıñ käfennärenä yazılğan “bilgesez sabıy” ğıybaräse vöcdannarıbızda tözätep bulmıy torğan yaralar qaldıra” diyelä xatta.
Ğazzä öçen Netan’yaxuğa xat cibärergä çaqırğan Ämina Ärdoğan şatlıqlı kölülärdän mäxrüm qaluçılarnıñ Ukraina balaları ğına tügellegen, Fälästindäge balalarnıñ da şundıy uq şatlıqqa, irekkä häm xörmätkä layıq buluın belderde.
Törkiyä ilbaşınıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan härkemne dön’yanıñ qayber töbäklärendäge balalar tormışın başqalarğa qarağanda qadersez itep kürgän bu bozıq sistemağa qarşı tawış-tınsız qalmasqa häm köçlärne berläşterergä öndäde.
Äminä Ärdoğan iğ’tibarsız qaldırılğan xalıqara xoquq qağıydälaren häm urtaq keşelek qıymmätlären yaqlaw, urtaq prinśiplar tiräsendä berläşü zarurlığına basım yasap bolay dide:
“Şul waqıtta ğına bez bu räximsezlek aldında ömetsezlekkä birelgän kiläçäk buınnarğa ömet birä alabız. Şul waqıtta ğına bez yılmayuları onıtılğan balalarğa şatlıq kiterä alabız, dön’yada totrıqlı tınıçlıq turında söyläşä alabız. Sezneñ xatığızdağı xis-toyğılarnı äni, xatın-qız häm keşe bularaq urtaqlaşam. Ğazzädä üterelgän 18 meñ 885 bäbi häm bala öçen inde bik soñ. Ämma 1 millionnan artıq bala äle yäşi. Alar öçen haman da isän qalu, yäşäw mömkinlege bar”.