Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ xäläl cefete Äminä Ärdoğan AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ xäläl cefete Melaniya Trampqa yazğan xatında Ukrainadağı suğışqa qarata kürsätelgän sizgerlekne Ğazzädäge gumanitar krizisqa da kürsätergä öndäde.

Äminä Ärdoğan Melaniya Trampnı êçkersez söyü häm xörmät belän sälamläwdän başlağan xatında Vaşingtonda Aq Yorrtağı oçraşu waqıtında çın küñeldän söyläşü häm yağımlı qabul itüneñ 6 yıldan soñ da anıñ küñelendä yaqtı istälek buluıp qaluın belderde.

Ämina Ärdoğan beldergänçä, ul kiçke aş häm baqçada yörgän waqıtta Melaniya Trapmnıñ aktual’ mäs’älälärgä qarata sizger vöcdanğa iyä buluın sizgän.

Ul bu sizgerlekneñ M.Trampnıñ küptän tügel Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinğa yazğan xatında çağılış tabuın da äytä.

“Sez Ukrainadağı yätim balalarğa kürsätkän sizgerlek, iğ’tibar – yöräklärdä ömet uyata torğan iniśiativa. Sez dä üz xatığızda yazğança, balalarnıñ qurqınıçsız, imin şartlarda üsü xoquqı – universal’ häm bäxässez xoquq. Bu xoquq bernini geografiya, rasa, êtnik üzençälek, dini törkem yäki ideologiya östenlege tügel. Şuña kürä bu xoquqtan mäxrüm itelgän keşelärne yaqlaw iñ berençe çiratta keşelek ğailäse aldındağı zur cawaplılıqnı ütäw digän süz. Bu qısada, ayıruça lider xäläl cefete bularaq, Ukrainadağı suğş arqasında tarqalğan ğailälär, yätim qalğan balalarğa kürsätkän sizgerlegegez yöräklärdä ömet uyatqan iniśiativa. Ukraina balalarınıñ şatlıqlı yılmayuların kire qaytaru taläbegez bik mäğ’näle. Suğışta ğomeren yuğaltqan 648 ukrainalı bala öçen kürsätkän iğ’tibarnı tağın da köçleräk räweştä Ğazzädä 2 yıl êçendä tınıç xalıqtan 62 meñ keşeneñ, şul isäptän 18 meñ balanıñ räximsez räweştä üterelüenä dä kürsätersez dip ışanam”.