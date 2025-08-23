SÄYÄSÄT
Paqıstan tışqı êşlär ministrı Bangladeşqa säfär yasıy
İke däwlätneñ yäkşämbe könne säwdäne dä kertep berniçä ölkädä kileşü imzalawı kötelä.
Paqıstan tışqı êşlär ministrı Bangladeşqa säfär yasıy
Paqıstan tışqı êşlär ministrı İsxaq Dar illär arasındağı mönäsäbätlärne yañadan torğızu tırışlıqları qısalarında şimbä könne Bangladeşqa kitte.

Dar 2012nçe yıldan birle Dakkağa säfär qılğan iñ yuğarı däräcäle Paqıstan wäqalätlese buldı. İslamabad bu säfärne Paqıstan–Bangladeş mönäsäbätlärendä möhim borılış noqtası dip bäyäläde.

Paqıstan tışqı êşlär ministrlığı Darnıñ Bangladeşıeñ waqıtlıça liderı Möxämmäd Yunıs belän oçraşaçağın belderde.

Analitiklar may ayında Paqıstan belän dürt könlek bäreleşlär kiçergän kürşe Hindstannıñ bu waqıyğalarnı yaqınnan küzätäçägen assızıqlıy.

Dakka belän Yaña Dähli arasındağı mönäsäbätlär 2024 nçe yılnıñ avgustında Bangladeşta prem’yer-ministr Şäyex Hasina idaräse tämamlanğan häm anıñ Hindstanğa qaçuına kitergän massaküläm baş kütärüdän soñ salqınaydı.  

Säfär aldınnan AQŞ belgeçe Maykl Kugelman:
“Bangladeş – Hindstannıñ kürşelek töbägendäge iñ yaqın partnyerlarınnan berse ide, ä xäzer ul Hindstannıñ töp köndäşe belän yaqınayırğa tırışa”,– dip belderde.

Paqıstan belän Bangladeş uzğan yıl diñgez säwdäsen başlap cibärgän ide, ä fevral’dä xökümätara säwdäne kiñäytte.

İslamabad säwdä ministrı Jam Kamal Khan pänceşämbe könne Dakçada söyläşülär ütkärde, säwdäne häm investiśiyälärne arttıru öçen urtaq komissiyälär tözü turında kileşte.

Comğa könne isä ike ilneñ yuğarı däräcäle xärbi komandirları Paqıstanda oçraştı.

