TÜRKİYE
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“Törkiyägä zıyan salırğa tırışuçılar moña ireşä almayaçaq”
Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan 15 iyul’ uñayınnan belderü yasadı
“Törkiyägä zıyan salırğa tırışuçılar moña ireşä almayaçaq”
/ AP
15 Июль 2025

Ministr Fidan: “Törkiyägä zıyan salırğa tırışuçılar moña ireşä almayaçaq,” – dide.

Xaqan Fidan sośial’ mediadağı akkauntında urtaqlaşqan 15 iyul’ belderüendä bolay diyelä: “Çit il küzläw xezmätläreneñ kön tärtiben küzätep, Törkiyäne tez çükterü xıyalında yörgän xıyanät çeltärläre şunı isäpkä ala almadı – xalqıbız xörriyät häm ğadellekkä qarata tirännän tuğrı, däwlätebez bik köçle.

Xörmätle däwlät başlığıbıznıñ ziräklege häm ğaziz xalqıbıznıñ köçle ixtıyarı 15 iyul’ tönendä “Fetö” terror oyışmasına yul birmäde. Xalqıbız sınmas ixtıyar kürsätep, ber genä yanawğa da buysınmayaçağın tağın ber qat isbatladı.

“FETÖ”neñ xıyanäten faş itkän däwlätebez älege terror oyışmasın sıyınğan här urında küzätep bara, ğayeplelärneñ cawapqa tartıluı öçen dön’yanıñ här cirendä nıqlı adımnar yasıy.

“FETÖ”gä qarşı köräş mäs’äläsendä berqayçan da ikelänmägän batırlarnı 15 iyul’dä häm aña qadär şuşı yulda cannarın birgän şähitlärebezne Allaxı Täğalä räxmätendä totsın, fidaqar’ ğazıylarıbızğa tirän räxmätemne belderäm.

Şuşı uñaydan qabat iskärtep ütäsem kilä, Törkiyägä zıyan salırğa omtılğan härtörle ğamäl ütkändä bulğanı kebek kiläçäktä dä uñışsızlıqqa duçar iteläçäk.

15 iyul’ Demokratiya häm milli berdämlek köne qotlı bulsın!”

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