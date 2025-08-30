Törkiyä cömhüriyäte däwlät başlığı Räcäp Tayyip Ärdoğan yullama yasap, bu maxsus könne Törkiyäneñ bäysezlek, azatlıq häm milli berdämlek köräşeneñ ciñüe dip atadı.
Ilbaşı 30 avgust Ciñü bäyräme uñayınnan yullama yasadı häm bügenge könne Törkiyä tarixınıñ borılış noqtalarınnan berse dip belderde.
Ärdoğan şimbä könne yasağan yullamasında Ciñü bäyrämeneñ törek xalqı kürsätkän tiñsez iradä, qaqşamas inanu häm qaharmanlıq buluına iğtibarnı cälep itte.
“Qaharman armiya watanpärwärlek xisläre belän ireşkän zur ciñü äsirlek çılbırların watıp, bäysezlekkä taba baruçı yulnı açtı,” - dide ul.
Ilbaşı zur ciñüneñ xärbi ciñü genä bulmawın, şulay uq millätneñ qabat uyanuı, yäşäw öçen köräşü häm mäñgelek bäysezlek buluın assızıqladı.
Törkiyä cömhüriyäten qorğan Mostafa Kämal Atatörek liderlığında 1922 yılnıñ 26 avgustında Zur höcümneñ ber öleşe bularaq xärbi xäräkät başlana häm 18 sentäbrdä tämamlanıp, Törkiyäne bäysez xälgä kiterä.
Tarix belgeçläre Atatörek citäkçelegendä ireşelgän bu ciñüneñ Törkiyäneñ üz yazmışın bilgeläw täwäkkällelege häm Anadoludağı daimi buluın iğlan itüenä basım yasıy.