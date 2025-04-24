ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Xalıqara Migraśiya oyışması: qamaw astındağı Gazzädä yortlarnıñ 90%ı cimerelde yäki zıyan kürde
Xalıqara Migraśiya oyışması küçep kitkän fälästinlelär öçen toraq yärdäme äzer dip belderde häm İzrailne çik aşa kertü noqtaların açarğa çaqırdı
Xalıqara Migraśiya oyışması: qamaw astındağı Gazzädä yortlarnıñ 90%ı cimerelde yäki zıyan kürde
Tel Aviv reduced most of the enclave to ruins and displaced almost the entire population of the blockaded enclave. / TRT Balkan
24 Апрель 2025

Xalıqara Migraśiya oyışması BMOnıñ Gumanitar êşlärne koordinaśiyäläw idaräse (OCHA) birgän mäğ’lümatqa tayanıp, Gazzädäge yortlarnıñ 90%ınnan artığınıñ cimerelüen yäisä ciddi zıyan kürüen belderde. İzrailneñ töbäktä alıp barğan suğışı fälästinle tınıç xalıqnı tağın da tiränräk gumanitar faciğağa êtärä.

Oyışma çärşämbe könne “X” platformasında yasagan belderüendä bolay dide: "Barıp sıyınır imin urın bulmağanğa ğailälär qurqınıç cimerek binalarda yäşärgä mäcbür”.

İzrailgä möräcäğat’ itep bolay dide: "Xalıqara Migraśiya oyışmasınıñ toraq yärdäme äzer — çik aşa kertü noqtaları XÄZER açılırğa tiyeş!"

2nçe marttan birle İzrail Gazzägä kerü noqtaların yabıp, töbäktä açlıq xaqındağı xisaplarnıñ buluına qaramastan, suğıştan cimerelgän töbäkkä kiräkle iñ zarur yärdämneñ kerüenä kirtä quya.

19 nçı ğıynwarda tözelgän utnı tuqtatu häm totqınnar belän almaşu kileşüen ber yaqlı bozğan İzrail 18 nçe martta Gazzägä höcümnären yañadan başlattı.

İzrail bügengä qadär kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 51 meñ 300 fälästinlene üterde. Bu san soñraq 62 meñ dip yañartıldı.

Töbäkneñ zur öleşen cimergän Tel’ -Aviv qamaw astındağı töbäkneñ bar xalqın diyärlek yäşägän cirlärennän kitärgä mäcbür itte.

Noyabr’ ayında Xalıqara cinayät’ mäxkämäse Netan’yaxu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Galant xaqında Gazzädäge suğış cinayät’läre häm keşelekkä qarata cinayät’lär öçen saq astına alu qararı çığardı.

İzrailne şulay uq Gazzädä alıp barğan suğış säbäple BMO Xalıqara mäxkämäsendä genośid däğ’wası da kötä.

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