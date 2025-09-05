ĞAZZÄ SUĞIŞI
Finlyandiya İzrail belän Fälästin öçen ike däwlätle çişeleşne yaqlawçı deklaraśiyägä quşıldı
Älege dokument Soğud Ğäräbstanı belän Franśiyä citäkçelegendä iyül ayında BMOda oyıştırılğan xalıqara kiñäşmäneñ näticäse.
İzrailneñ räximsezlege arqasında fälästinlelär açlıq kiçerä / AA
5 Сентябрь 2025

Finlyandiyä Fälästin mäsäläsen tınıç yul belän xäl itü häm ike däwlätle çişeleşne tormışqa aşıru turında deklaraśiyägä quşılaçağın belderde.

“Franśiyä häm Soğud Ğäräbstanı citäkçelegendäge bu prośess ike däwlätle çişeleş öçen şartlar tudıru yünäleşendä soñğı yıllardağı iñ möhim xalıqara tırışlıq”, - dip belderde Finlyandiyäneñ tışqı êşlär ministrı Êlina Valtonen comğa könne “X” platformasında.

Deklaraśiyä iyül ayında BMOda Soğud Ğäräbstanı häm Franśiyä tarafınnan oyıştırılğan xalıqara konferenśiyä näticäsendä barlıqqa kilde. Bu çara yıllar buyı däwam itkän konfliktqa bağışlanğan ide. AQŞ häm İzrail anda qatnaşudan baş tarttı.

Täqdim itelä

Deklaraśiyädä, berençe adım bularaq, İzrail häm Ğazzädäge Fälästin qarşılıq xäräkäte “Xamas” arasında yaqınça ike yıl däwam itüçe suğışnı tuqtatu maqsatı quyılğan.

Soğud Ğäräbstanı häm Franśiyä BMOdağı illärne ike däwlätle çişeleşne tormışqa aşıru öçen “konkret, waqıt belän çiklängän häm kire qaytarılmas adımnar” turında deklaraśiyäne yaqlarğa çaqırdı.

Finlyandiyä İspaniyä häm Norvegiyä kebek qayber Awrupa illärennän ayırmalı bularaq Fälästinne däwlät bularaq tanımıy. İlneñ koaliśiyä xökümäte bu mäsälädä êçke büleneş kiçerä.

