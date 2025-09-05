Törkiyäneñ Yalğan mäğlümat taratuğa qarşı köräş üzäge İzrail ministrına qarata yasalğan üterü planı turında İzrail mäğlümat çaralarında çıqqan xäbärlärne kire qaqtı häm alarnı Törkiyägä qarşı maxsus qaraltu kampaniyäse dip atadı.
“İzrail ministrına qarata yasalğan üterü planı turında qayber İzrail mäğlümat çaralarında çıqqan xäbärlärdä bezneñ ilneñ isemen telgä alu – Törkiyägä qarşı maxsus dezinformatsiyä kampaniyäse näticäse,” dip belderde üzäk.
Üzäk bu oçraqnıñ İzrail mäğlümat çaralarında yaña waqıyğa bularaq kürsätelüen, läkin çınlıqta anıñ sigez ay êlek bulğan ber xäl belän bäyle buluın assızıqladı.
“Monnan tış, totqarlanğan şäxeslärneñ Törkiyä belän bötenläy bäyläneşe bulmawın raslağan belderüläre Qızıl Xac wäkilläre tarafınnan raslandı,” dip östäde üzäk.
Üzäk bu xäbärlärneñ töp maqsatı – xalıqara mäydanda Törkiyä turında yalğış häm maxsus uylap çığarılğan fiker tudıru, häm anıñ Fälästin säyäsätenä zıyan kiterü dip belderde.
“Bu xäbärlärneñ töp maqsatı – xalıqara mäydanda Törkiyägä qarşı yalğış häm maxsus uylap çığarılğan fiker tudıru, şulay itep Törkiyäneñ Fälästin säyäsäten zäğıyflätergä tırışu,” dip äytelä belderüdä.
Änkara cämäğatçelekne häm xalıqara oyışmalarnı Törkiyägä qarşı yünältelgän “dezinformatsiyä häm qaraltu propagandası”na ışanmaska çaqırdı.
Törkiyä Ğazzädä genotsid başlanğannan birle İzrailneñ iñ köçle tänqıytçelärennän berse bulıp tora, häm Tel-Avivnı xalıqara mäxkämälärdä cawaplılıqqa tartırğa çaqırıp, genotsid qıluçı dip ğayepli.
Änkaradağı räsmilär Törkiyäne terrorçılıq yäisä töbäk plannarına bäyläp qaraltu kampaniyälären Fälästinne yaqlawçı diplomatik pozitsiyäsen zäğıyflätergä tırışu dip bäyäli.