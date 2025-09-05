TÜRKİYE
2 min uqıu
Törkiyä İzraildä üterü planlaştıruğa bäyläneşle buluın kire qaqtı
Änkara yänäse izraille ministrnı üterü öçen äzerlängän plan turındağı xäbärlärdä Törkiyäne dä atawlarınıñ Fälästin säyäsätenä qarşı yalğan mäğlümat taratunıñ ber öleşe buluın belderde.
Törkiyä İzraildä üterü planlaştıruğa bäyläneşle buluın kire qaqtı
/ AA
5 Сентябрь 2025

Törkiyäneñ Yalğan mäğlümat taratuğa qarşı köräş üzäge İzrail ministrına qarata yasalğan üterü planı turında İzrail mäğlümat çaralarında çıqqan xäbärlärne kire qaqtı häm alarnı Törkiyägä qarşı maxsus qaraltu kampaniyäse dip atadı.

“İzrail ministrına qarata yasalğan üterü planı turında qayber İzrail mäğlümat çaralarında çıqqan xäbärlärdä bezneñ ilneñ isemen telgä alu – Törkiyägä qarşı maxsus dezinformatsiyä kampaniyäse näticäse,” dip belderde üzäk.

Üzäk bu oçraqnıñ İzrail mäğlümat çaralarında yaña waqıyğa bularaq kürsätelüen, läkin çınlıqta anıñ sigez ay êlek bulğan ber xäl belän bäyle buluın assızıqladı.

“Monnan tış, totqarlanğan şäxeslärneñ Törkiyä belän bötenläy bäyläneşe bulmawın raslağan belderüläre Qızıl Xac wäkilläre tarafınnan raslandı,” dip östäde üzäk.

Üzäk bu xäbärlärneñ töp maqsatı – xalıqara mäydanda Törkiyä turında yalğış häm maxsus uylap çığarılğan fiker tudıru, häm anıñ Fälästin säyäsätenä zıyan kiterü dip belderde.

Täqdim itelä

“Bu xäbärlärneñ töp maqsatı – xalıqara mäydanda Törkiyägä qarşı yalğış häm maxsus uylap çığarılğan fiker tudıru, şulay itep Törkiyäneñ Fälästin säyäsäten zäğıyflätergä tırışu,” dip äytelä belderüdä.

Änkara cämäğatçelekne häm xalıqara oyışmalarnı Törkiyägä qarşı yünältelgän “dezinformatsiyä häm qaraltu propagandası”na ışanmaska çaqırdı.

Törkiyä Ğazzädä genotsid başlanğannan birle İzrailneñ iñ köçle tänqıytçelärennän berse bulıp tora, häm Tel-Avivnı xalıqara mäxkämälärdä cawaplılıqqa tartırğa çaqırıp, genotsid qıluçı dip ğayepli.

Änkaradağı räsmilär Törkiyäne terrorçılıq yäisä töbäk plannarına bäyläp qaraltu kampaniyälären Fälästinne yaqlawçı diplomatik pozitsiyäsen zäğıyflätergä tırışu dip bäyäli.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us