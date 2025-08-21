DÖNYA
2 min uqıu
İzrail Ğazzä şähären yawlaw öçen yaña êtap başlattı
Planğa kürä yaqınça 1 million fälästinle könyaqqa söreläçäk, şähär qamaw astına alınaçaq häm toraq punktları cir östennän basıp alınaçaq
İzrail Ğazzä şähären yawlaw öçen yaña êtap başlattı
/ AA
21 Август 2025

İzrail armiyase Ğazzä şähären yawlaw öçen genoŝidnıñ yaña êtabın başlattı.

Plan yaqınça 1 million fälästinleneñ könyaqqa sörelüen, şähärneñ qamaluın häm toraq punktların cir östennän basıp alularnı küzdä tota.

İzrail armiyase qamalıştağı Fälästin xalqına qarağan genoŝidnı üsterep, Ğazzä şähären qabat yawlawğa qarağan höcümnärendä yaña êtapka küçüen açıqladı.

Armiya süzçese Effi Defrin ber matbuğat oçraşuında bolay dide: “Ğazzä şähärenä qarağan operaŝiyaneñ berençe êtabın başlattıq. Xäzerge waqıtta Ğazzä şähäre tirä-yağı köçlärebez kontrolendä.

Süzçe armiyaneñ “Gedeonnıñ suğış maşinaları” isemle cir öste operaŝiyaneñ ike êtabına küçüen citkerep: “Bügenge “Xamas” operaŝiyadän aldağı “Xamas” tügel,” – dide.

Defrin beldergänçä Ğomum ştab başlığı Eyal Zamir 60 meñ östämä ğaskärine çaqırırğa boyırdı häm xäzerge 20 meñ ğaskärineñ wazıyfa waqıtın ozınayttı. Şulay uq İzrail armiyaseneñ Ğazzäneñ 75%ında operaŝional kontrol urnaştıruın açıqladı.

Mäcbüri räweştä küçerü

Premyer-ministr Binyamin Netanyaxunıñ Suğış kabinetı 8 avgustta Ğazzä şähärennän başlap, töbäkneñ êtaplı räweştä yañadan yawlap alınuın küzdä totuçı plannı rasladı.

Täqdim itelä

Planğa kürä yaqınça 1 million fälästinle könyaqqa söreläçäk, şähär qamaw astına alınaçaq häm toraq punktları cir östennän basıp alınaçaq.

İzrail 11 avgustta Ğazzä şähäreneñ Zäytün mäxälläsendä kiñ qırlı höcüm başlattı. Şahitlar şartlatqıç töyälgän robotlar belän öylärneñ şartlatıluın, artilleriya utları, tirä-yaqqa utlarnıñ açıluın belderde.

İzrail genoŝidı

İzrail 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzädä 62 meñ 100dän artıq fälästinlene üterde.

Aylar buyı däwam itüçe bombağa totuda töbäk xäräbägä äylände, BMO belgeçläre töbäktä aç qaldıru säyäsäte turında kisätä.

Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde. 

Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.

Artuçı reakŝiyağa qaramastan İzrail räsmi zatlarınıñ töbäkne ozın möddätle yawlaw planın açıq räweştä citkerüe belän Ğazzä şähärendäge küpläp üterü genoŝidta borılış noqtasına işaräli.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us