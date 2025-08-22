бер көн элек
AQŞ Geologik tikşerenülär idaräse (USGS) pänceşämbe könne Çilineñ kön’yağında - Dreyk buğazında 7,5 ball zurlığında cirteträw buluın xäbär itte.
Zilzilä 10,8 çaqrım tiränlektä terkälgän.
Zilzilä Çili häm Argentina şähärlärendä sizelgän.
Xäzergä qadär ninidi dä bulsa zıyan turında xäbär itelmäde.
Cirteträwdän soñ Çili Diñgez flotı Gidrografiya häm Okeanografiya xezmäte (SHOA) śunami kisätüe yasadı häm yar buyı töbäklären evakuaśiyälärgä boyırıq birde.
Tın okean śunami kisätü üzäge soñraq “Bloomberg” agentlığına cibärgän êlektron xatında qurqınıçnıñ ütep kitüen rasladı.
Belderüdä äytelgänçä, barlıqqa kilä ala torğan yar buyı dulqınnarınıñ 0,3 metrdan (1 futtan) artmawı kötelä.