İzrail Ğazzäneñ tönyağında sunı beterergä uylıy
Yawlaw planınıñ ber öleşe bularaq Ğazzä şähärenä sunı kimetergä cıyınalar
İzrail Ğazzäneñ tönyağında sunı beterergä uylıy
бер көн элек

İzrail fälästinlelärne mäcbüri räweştä könyaqqa sörü öçen Ğazzäneñ tönyağında sunı beterergä uylıy.

Ber media oyışması xäbär itkänçä xökümät yawlaw planınıñ ber öleşe bularaq Ğazzä şähärenä birelüçe sunı kimetergä cıyına.

“KAN” citkergänçä İzrail qamalıştağı Ğazzäne tulısınça yawlawğa qarağan tağın da kiñ plannıñ ber öleşe bularaq fälästinlelärne Ğazzä şähärennän çığaru maqsatı belän şähärneñ tönyağındağı sunı kimetergä, şul uq waqıtta könyaqtağı ütkärgeç liniyalären tözekländerergä uylıy.

Xäbärgä kürä premyer-ministr Binyamin Netanyaxu xökümäte tönyaqqa cibärelüçe sunıñ betüen bäxäsläşkän waqıtta Ğazzäneñ könyağına turıdan su taşuçı ike ütkärgeç liniyasen tözätü östendä êşli.

İzrail genoŝid şartlarında aç häm yärdämsez qaldıru belän bergä susızlıqnı qoralğa äyländerüdä ğayeplänä.

Ğazzä xökümäteneñ media ofisına kürä İzrail ğıynwardan birle töbäkne su belän täêmin itüçe soñğı çığanaqlardan berse bulğan İzrailneñ milli su şirkäte “Mekorot”tan su sğımın tuqtattı.

Täqdim itelä

İzrail armiyase 9 martta Deyr Belahnıñ könyağındağı su çistartu qorılmasın ênergiya belän täêmin itüçe soñğı êlektr liniyasen dä özde. Bu adım kiñ qırlı çista su citeşterüen tuqtatıp, krizisnı tağın da tiränäytte.

Saqlanu ministrı Kaŝ däwam itüçe aradaşçılıq tırışlıqlarına häm “Xamas”nıñ utnı tuqtatu täqdimen qabul itüenä qaramastan Ğazzä şähären qulğa töşerüne maqsat itüçe “Gedeonnıñ suğış maşinaları 2” isemle xärbi plannı çärşämbe könne rasladı.

İzrailneñ suğış kabinetı bu ay başında Netanyaxunıñ Ğazzäne tulısınça qabat yawlawğa qarağan êtaplı planın rasladı. Plannıñ berençe êtabında 1 million tiräse keşene könyaqqa sörü, şähärne qamaw häm toraq punktlarnı basıp alıp, Ğazzä şähären qulğa töşerü bar.

İkençe êtap isä Ğazzäneñ urta töbägendäge qaçaqlar lagerların yawlawnı küzdä tota. Planğa kürä 800 meñnän artıq fälästinle könyaqta qorılaçaq gumanitar töbäklärgä küçäçäk häm anda sıyınu urınnarı, qır xastaxanäläre häm su infrastrukturası qorılaçaq.

Xäzerleklärneñ 3 atna êçendä tämamlanuı kötelä.

