DÖNYA
AQŞ 55 million viza iyäsen tikşeraçäk
Bu xaqta ilneñ däwlät departamentı belderde
AQŞ 55 million viza iyäsen tikşeraçäk
21 сәгать элек

AQŞ däwlät departamentı belderü yasap, viza şartların cirenä citkermägän, cinayät başqarğan yäisä terrorçılıqqa bäyläneşe buluı bilgelängän şäxeslärneñ vizalarınıñ ğamäldän çığarıla alınaçağın citkerde.

Däwlät departamentı AQŞ liderı Trampnıñ viza häm migraŝiya tärtipkä salularında qatğıylandıru säyäsätlären arttıru qısalarında ildä vizası bulğan 55 million çit il keşeseneñ barısınıñ da tikşereläçägen açıqladı.

Däwlät departamentı räsmi zatı pänceşambe könne belderü yasap: “Departamentnıñ daimi tikşerü barışı xäzerge waqıtta AQŞ vizası bulğan 55 millionnan artıq çit il keşesenä qarıy,” – dide.

Räsmi zat tübändägeçä däwam itte: “Däwlät departamentı viza şartların cirenä citkermäw, cinayät, däwlät iminlegenä yanaw tudıru, terrorçılıqqa bäyläneş kebek oçraqlarda vizalarnı beterä.”

Täqdim itelä

Räsmi zat äytüençä student vizaları soŝial media çeltärläre belän ber rättän maxsus tikşerüdän uzaçaq.

Däwlät särqätibe Marko Rubio ayıruça äz belenüçe qanunnı qullanıp İzrailneñ Ğazzädäge genoŝidın tänqıytläwçe protestçılar belän ber rättän AQŞ tışqı säyäsäten tänqıytläwçelärgä qarşı çıqtı.

Däwlät departamentı Rubionıñ Tramp belän bergä ğıynwar ayınnan bügengä qadär 6 meñ vizanı ğamäldän çığaruın açıqladı.

