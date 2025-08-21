İzrail saqlanu ministrlığı AQŞnıñ xärbi yärdäme belän finanslanaçaq 500 million dollarlıq kileşü qısalarında Boeing tarafınnan êşlängän ike KC-46 xärbi hawada yağulıq belän täêmin itü tankerı satıp alırğa planlaştıruın belderde.
Ministrlıq çärşämbe könne yasağan belderüendä İzrailneñ saqlanu aluları ministrlıq komitetı raslağannan soñ kileşüne AQŞ xökümäte belän imzalayaçaqların äytte.
AQŞ xökümäte başqa illärgä başqarılğan çit il xärbi satu häm küçerülärne kontrol’ itä.
Saqlanu ministrlığınnan yasalğan belderügä qarağanda, İzrail armiyäse xäzerge waqıtta dürt KC-46 hawa da yağulıq küçerü tankerı qullana.
Ministrlıq ğomum mödire Amir Baram beldergänçä, bu oçqıçlar armiyäneñ ozın radiuslı strategik mömkinleklären köçäytäçäk, tağın da yırak töbäklärdä operaśiyiälär ütkärergä mömkinlek biräçäk.
İzrail iyün’ ayında İranga qarşı alıp barğan 12 könlek hawa suğışında da mondıy hawada yağulıq belän täêmin itü tankerları qullanğan ide.
Belderüdä kileşüneñ oçqıçlarnı İzrail sistemaları belän cihazlandırunı da üz êçenä aluı äytelde, ämma bu sistemalarnıñ neçkälekläre açıqlanmadı.
Vaşington üzeneñ berlektäşe İzrailgä yıl sayın Amerika qoralları häm cihazları satıp alu öçen milliardlağan dollar birä.
Ministrlıq belderüendä: “Kileşüneñ küläme yaqınça yartı milliard AQŞ dolları dip farazlana häm AQŞ yärdäme belän finanslanaçaq”, – diyelä.
Soñğı waqıtlarda qayber AQŞ Cömhüriyätçeläre häm Demokratları İzrailneñ Ğazzädäge genośidı häm salım tüläwçelär aqçasın êçke mäs’älälärgä totu urınlımı-yuqmı digän borçılular säbäple xökümätneñ İzrailgä xärbi yärdämne däwam itüenä tänqıyt’ belän qarıy.