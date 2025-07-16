16 Июль 2025
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığınnan yasalğan belderüdä bolay diyelä: “Süriyä xökümäte ildä iminlekne täêmin itü häm üz barlığın nığıtu öçen yasağan adımnarnı xuplaw zarur.”
Belderügä kürä Törkiyä İzrailneñ Süriyä kön’yağındağı soñğı bäreleşlär qısalarında başqarğan xärbi qatışunı ğayepläde häm höcümnärne aşığıç räweştä tuqtatırğa çaqırdı.
Belderüdä şulay uq Süriyädä totrıqlılıq häm iminlekne saqlawnıñ başta Süriyä xalqı, annarı kürşe illär häm tağın da kiñ töbäkneñ faydasına buluı assızıqlandı.