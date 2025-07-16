TÜRKİYE
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Törkiyä İzrail höcümnären ğayepläde
Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı aşığıç räweştä utnı tuqtatırğa çaqırdı
Törkiyä İzrail höcümnären ğayepläde
disisleri bakanligi Ankara turkiye / Public domain
16 Июль 2025

Törkiyä tışqı êşlär ministrlığınnan yasalğan belderüdä bolay diyelä: “Süriyä xökümäte ildä iminlekne täêmin itü häm üz barlığın nığıtu öçen yasağan adımnarnı xuplaw zarur.”

Belderügä kürä Törkiyä İzrailneñ Süriyä kön’yağındağı soñğı bäreleşlär qısalarında başqarğan xärbi qatışunı ğayepläde häm höcümnärne aşığıç räweştä tuqtatırğa çaqırdı.

Belderüdä şulay uq Süriyädä totrıqlılıq häm iminlekne saqlawnıñ başta Süriyä xalqı, annarı kürşe illär häm tağın da kiñ töbäkneñ faydasına buluı assızıqlandı.

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