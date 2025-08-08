TÜRKİYE
Törkiyä tışqı êşlär ministrı Dimäşktä
Xaqan Fidannıñ Süriyägä säfäre Änkara häm Dimäşk citäkçelekläre arasındağı tiränäygän mönäsäbätlärneñ üseşenä işaräli
Törkiyä tışqı êşlär ministrı Dimäşktä
Törkiyä cömhüriyäte tışqı êşlär ministrı Törkiyä belän Süriyä arasındağı xezmättäşlekne üsterüne maqsat itüçe yuğarı däräcäle säfär belän Süriyä başqalasına kitte.

Ministr Fidan pänceşämbe könge säfärendä Süriyä ilbaşı Äxmät Şara, tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani häm qalğan yuğarı däräcäle räsmi zatlar belän küreşte.

Älege säfär Äsad rejiımı töşkännän häm Süriyädä yaña säyäsi çor başlanğannan 8 aydan soñ Änkara belän Dimäşk citäkçelekläre arasındağı mönäsäbätlärneñ tiränäyüendä borılış noqtası bularaq bäyälänä.

Diplomatik çığanaqlarğa kürä söyläşülärdä soñğı aylarda ike yaqlı mönäsäbätlärdä täêmin itelgän alğarışnı küzdän kiçerü häm qurqınıçsızlıq, qabat tözekländerü häm regional’ totrıqlılıq kebek törle ölkälärdä xezmättäşlek öçen yaña yullar êzlänäçäk.

Kön tärtibe matdälärennän berse - Törkiyä texnik häm logistik yärdäm süzen birgän Süriyäneñ qabat tözekländerelüe häm iqtisadın tuplawı.

Täqdim itelä

Taraflar şulay uq Törkiyä Süriyäneñ tön’yaq-könçığışındağı êşçänlekläre arqasında milli iminlegenä yanaw bularaq kürgän “DEAŞ” häm “PKK/YPG” terror oyışmalarına qarşı köräş xezmättäşlegen dä bäyäli.

İke taraf ta Süriyä häm töbäk öçen totrıqsızlıq urnaştıruçı köç bularaq kürgän İzrailneñ xärbi operaśiyaläre häm süzläre qaralaçaq söyläşülärdä regional’ dinamikalar da quzğatılaçaq.

Diplomatik çığanaqlar xäzerge çornıñ Törkiyä häm Süriyäneñ urtaq mänfäğat’lären xuplaw tırışlıqların üsterü cähatennän forsat buluın assızıqladı.

Ber räsmi zat: “Törkiyäneñ östenlege – bu forsattan Süriyäneñ tuparlanuına yärdäm kürsätäçäk häm ike yaqlı xezmättäşlekne nığıtaçaq räweştä faydalanu,” – dide.

