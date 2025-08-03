Törkiyäneñ ilbaşı urınbasarı Cäwdät Yılmaz şimbä könne Lefkosiyadağı İlbaşı rezidenśiyasendä Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte ilbaşı Ärsin Tatar belän küreşep, ike yaqlı xezmättäşlekne arttıru tırışlıqların söyläşte.
Söyläşüdän soñ belderü yasağan Yılmaz Törkiyä - Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte mönäsäbätlären här ölkädä tağın da nığıtaçaq adımnarnı, regional’ täraqqıyät’lärne, kiläçäktäge iqtisadi xezmättäşlekne häm däwlät xezmätlärendä sanlı üzgäreşne quzğatuların citkerde.
Törkiyä ilbaşı urınbasarı şulay uq Törkiyä - Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte poliśiya xezmät maşinaların tapşıru tantanasında qatnaştı.
Üz çığışında Yılmaz Kipr ciñüeneñ 454 yıllığın, Törkiyäneñ qarşılıq kürsätü oyışması häm İminlek köçläre citäkçelegeneñ qorılış yıllıqların 1 avgust - İctimağıy qarşılıq kürsätü bäyräme itep qotlawları belän qorurlanuların açıqladı.
Yılmaz Törkiyä ilbaşı liderlığında Törkiyäneñ mäğariftän alıp sälamätlekkä, transporttan alıp asqorımağa, ênergetikadan igençelekkä qadär här ölkädä Kipr törekläre yanında bulırğa däwam itüen assızıqladı.
Yılmaz Törkiyä - Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte xezmättäşlegeneñ däwlät xezmätlärendä täcribä belän urtaqlaşunı, tabiğıy afätlärdä koordinaśiyane häm cihaz belän täêmin itüne üz êçenä aluın belderde.
“Törkiyä - Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte xezmättäşlege ruxı belän bügen 24 xezmät maşinası häm 5 yanğın sünderü maşinası belän barlığı yaña 29 transport çarasın xezmätkä alabız,” - dide ul.
Yılmaz maşianalar belän bergä 19 törle texnik cihaz, mobil’ sistemalar, uniformalar, barmaq êzen tanu cihazlarınıñ da täêmin itelüen äytte.
“Üzäk berämlek qorıldı. “GöçNet” integraśiyase häm 6 mobil’ transport çarası belän Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä çik buyı iminlege monnan soñ tağın da köçle häm qaçaqçılıq belän köräş tağın da êffektiv xälgä kilde,” - dip östäde ul.
Ilbaşı urınbasarı şulay uq Törkiyäneñ Afät häm ğadättän tış xällär belän idarä itü citäkçelege yärdäme belän Lefkosiyada qorılğan Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte Cirteträwne küzätü häm bäyäläw üzäge açılışında qatnaştı.
Yılmaz Törkiyäneñ Afät häm ğadättän tış xällär belän idarä itü citäkçelege êşçänlekläre belän ğorurlanuların äytep, Törkiyäneñ texnik täcribäsen Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte belän urtaqlaşaçaqların assızıqladı.
Açılış tantanasında çığış yasağan Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte ilbaşı Ärsin Tatar barlıq oyışmalarda afätkä xäzerlekneñ ähämiyätenä basım yasap, Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte köçen arttıruğa qarağan adımnar öçen Törkiyägä räxmät belderde.