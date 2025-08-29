/ TRT Global

İstanbulda Törkiyäneñ aldınğı texnologiya, aviaśiya häm ğaläm festivale “Teknofest” başlandı.
Festival’ däwlätneñ diñgez köçen häm bu ölkädä citeştergän yaña êşlänmälären alğı planğa çığara.
“Zängär Watan” iseme astında uzuçı 4 könlek çara pänceşämbe könne İstanbul arsenalı komandirlığında başlandı.
“Anadolu” agentlığı - çaranıñ global’ mäğ’lümat partnyerı.
Festival’ pänceşämbe başlanğan bulsa da, 30–31 avgust könnärendä xalıq öçen açıq bulaçaq.
Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ açılış könendä çarada qatnaşuı kötelä.
Çara qısalarında oyıştırılğan bäygelär arasında keşesez suastı sistemaları, suastı raketaları häm avtonom diñgez transportları bar.
Törkiyä diñgez köçläre TCG Anadolu amfibiya höcüm köymäsen, TCG İstanbul fregatın, TCG Burgazada suastı saqlanu korvetın, TCG Oruçreis fregatın, TCG Nusret mina quyu köymäsen, şulay uq TCG Sakarya belän TCG Xızırreis suastı köymälären kürsätä.
Xärbi texnologiyädän tış,”Teknofest” diñgezçelek tarixı häm mädäniyätenä bağışlanğan kürgäzmälär, interaktiv virtual’ çınbarlıq täcribäläre häm berniçä konferenśiya täq’dim itä.
Çaradan soñ “Teknofest”nıñ töp bülege 17–21 sentyabr’ könnärendä İstanbuldağı Atatörek aêroportında uzaçaq.