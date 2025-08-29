Ärdoğan mäqaläsendä Yaponiyaneñ tınıçlıq, xalıqara xoquq häm gumanitar qıymmätlärgä bäylelegen maqtadı.
Törkiyä liderı Törkiyä belän Yaponiya arasındağı duslıqnıñ räsmi dokumentlardan tağın da köçle häm küñel küpere buluın assızıqladı.
Ärdoğan Yaponiyaneñ aldınğı gazetlarınnan bulğan “Nikkei Şimbun”da comğa könne yapon häm ingliz telendä basılıp çıqqan mäqaläsendä ike il arasındağı mönäsäbätlärneñ tarixi tamırlarına tuqtaldı.
İlbaşı 1890 yılda Kuşimoto sulıqlarında barlıqqa kilgän “Ärtuğrul” fregatı faciğasen şäfqat häm ike yaqlı yärdämneñ simvolı itep kürsätte.
“Ul faciğale kön bezneñ xäterdä tirän êz qaldırdı häm illärebez arasındağı mönäsäbätlärne gumanitar nigezgä urnaştırdı,” – digän Ärdoğan fäläkättän soñ Yaponiya kürsätkän yärdämnärne xäterlätte.
Ärdoğan yıllar belän bu duslıqnıñ asqorıma, texnologiya, mäğarif häm mädäniyät kebek şaqtıy ölkägä cäyelüen belderde. Marmaray, Osmangazi küpere, Fatix Soltan Mäxmät küpere häm Haliç küpere kebek proyektlarnıñ Törkiyäneñ tırışlığın häm Yaponiyaneñ injenerlık säläten kürsätüen açıqladı.
“Bu äsärlär qorıç häm betonnan ğına ğıybarät tügel. Härberse küzallaw, ittifaq häm xalıqlarıbız arasındağı küñel küpereneñ berär simvolı bulıp toralar,” – dide Ärdoğan.