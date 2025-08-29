TÜRKİYE
Ärdoğan: “Törkiyä Ukraina-Rusiya yuğarı däräcäle oçraşuların ciñeläytergä äzer”
Ärdoğan Törkiyäneñ Ukrainadağı suğışnı daimi tınıçlıq belän tämamlaw öçen tırışlıqların däwam itüen assızıqladı.
29 Август 2025

Törkiyä häm Ukraina däwlät başlıqları ike yaqlı mönäsäbätlär, Ukraina-Rusiya tınıçlıq prośessı, regional’ häm global’ mäs’älälär qaralğan telefon söyläşüe uzdırdı.

Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan Ukraina däwlät başlığı  Volodimir Zelenskiyğa Alyaska häm Vaşingtonda uzğan  oçraşularnı yaqınnan küzätülären belderde. Bu mäğ’lümat Törkiyä ilbaşı idaräse tarafınnan pänceşämbe könne “NSosyal” platforması aşa citkerelde.

Söyläşü Kiyevqa oyıştırılğan, aralarında balalar da bulğan tınıç xalıqtan kim digändä 14 keşe hälaq bulğan Rusiya höcümennän soñ säğat’lär uzğaç buldı. Höcüm toraq rayonnarına häm başqa grajdan infrastrukturasına yasaldı, Awrupa Berlege liderları häm Könbatış berlektäşlär höcümgä kisken reakśiya belderde.

Ärdoğan Törkiyäneñ suğışnıñ daimi tınıçlıq belän tämamlanuı öçen tırışlıqlarnıñ däwam itüen assızıqladı.

İlbaşı şulay uq: “Ukraina-Rusiya suğışına ğadel çişeleş tabu mömkin, ike yaq arasında söyläşülärne köçäytü zarur, tınıçlıqqa iltäçäk yuğarı däräcäle oçraşularğa ciñellek tudıru öçen Törkiyä qulınnan kilgänne êşlärgä äzer”,- dip östäde.

Ärdoğan tınıçlıq urnaşu belän Törkiyäneñ Ukrainanıñ iminlegenä öleş kertüne däwam itäçägen dä assızıqladı.

İlbaşı idaräseneñ êlemtä bülege belderüenä qarağanda, Ärdoğan Ukrainanı Bäysezlek köne belän dä qotladı.

