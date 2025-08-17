Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin Ukraina häm Awrupa başqalaların AQŞ liderı Tramp belän Alyaskadağı oçraşuda täêmin itelgän alğarışqa kirtä bulmasqa çaqırıp, Ukrainada tınıçlıq urnaştıru yulın aça alaçaq añlayışka ireşülären belderde.
Putin comğa könne Tramp belän 3 sägättän artıq yabıq işeklär artında barğan söyläşülärdän soñ oyıştırğan matbuğat oraşuında bolay dide: “Kiyev citäkçelege häm Awrupa başqalaları barlıq bolarğa konstruktiv qarar häm planlaştırılğan alğarışnı provokaśiyalär yäisä säxnä artındağı intrikalar belän bozarğa tırışmas dip ömet itäbez.”
Putin söyläşülärne konstruktiv häm faydalı dip atap, Rusiyäneñ Ukraina xalqın härwaqıt qardäş bularaq kürüen, xäzerge doşmanlıqlarğa qaramastan bu totışnıñ üzgärmäwen citkerde.
Vladimir Putin AQŞ häm Rusiyäneñ ber-bersenä barı berniçä çaqrım yıraqlıqtağı yaqın kürşelär buluın, şunıñ öçen oçraşunıñ Alyaskada uzuınıñ mägnäle buluın açıqladı.
Söyläşülärneñ şulay uq ike yaqlı xörmät atmosferasında uzuın häm kiñ qırlı häm faydalı buluın belderde.
Tramp ike lidernıñ zur alğarış täêmin itüen läkin suğışnı beterü öçen kileşä almawların äytte.
Tramp Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy häm Awrupa liderlarına söyläşülär xaqında ozaqlamıy mäğlümat biräçägen dä citkerde.
AQŞ - Rusiyä arasındağı mönäsäbätlär
Putin, Salqın suğıştan birle iñ tübän noqtada bulğan AQŞ-Rusiyä mönäsäbätläreneñ cayğa salınuın xuplawın açıqlap, säwdä, yuğarı texnologiya, ğaläm tikşerenüläre häm Arktikada ixtimallı xezmättäşlekkä basım yasadı.
Putin: “Tramp ul çorda ilbaşı bulğan bulsa, Ukrainadağı bäreleş başlamağan bulır ide,” - dide.
Tramp ta bu fikergä quşılıp, ike il bergä êş başqara alaçaq ölkälärne assızıqladı.
Ike lider da jurnalistlarnıñ sorawlarına cawap birmäde, şulay uq potenśial kileşü qısasına qarağan neçkäleklär belän urtaqlaşmadı.
Tramp belän Ukrainanıñ qurqınıçsızlığın täêmin itü mäs’äläsendä ber fikerdä buluın äytkän Putin Mäskäw citäkçelegeneñ bu mäs’älädä êşlärgä äzer buluın açıqladı.
“Bez ireşkän añlayış bu maqsatqa tağın da yaqınayuıbızğa häm Ukrainada tınıçlıq urnaştıru yulın açuıbızğa mömkinçelek tudırır dip ömetlänäm,” - dide Putin.