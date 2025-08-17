SÄYÄSÄT
2 min uqıu
"Ukrainada tınıçlıqnı urnaştıra alaçaq añlayış bar"
Rusiyä ilbaşı Putin Ukraina häm Awrupa başqalalarına çaqıru yasadı
"Ukrainada tınıçlıqnı urnaştıra alaçaq añlayış bar"
/ DPA
17 Август 2025

Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin Ukraina häm Awrupa başqalaların AQŞ liderı Tramp belän Alyaskadağı oçraşuda täêmin itelgän alğarışqa kirtä bulmasqa çaqırıp, Ukrainada tınıçlıq urnaştıru yulın aça alaçaq añlayışka ireşülären belderde.

Putin comğa könne Tramp belän 3 sägättän artıq yabıq işeklär artında barğan söyläşülärdän soñ oyıştırğan matbuğat oraşuında bolay dide: “Kiyev citäkçelege häm Awrupa başqalaları barlıq bolarğa konstruktiv qarar häm planlaştırılğan alğarışnı provokaśiyalär yäisä säxnä artındağı intrikalar belän bozarğa tırışmas dip ömet itäbez.”

Putin söyläşülärne konstruktiv häm faydalı dip atap, Rusiyäneñ Ukraina xalqın härwaqıt qardäş bularaq kürüen, xäzerge doşmanlıqlarğa qaramastan bu totışnıñ üzgärmäwen citkerde.

Vladimir Putin AQŞ häm Rusiyäneñ ber-bersenä barı berniçä çaqrım yıraqlıqtağı yaqın kürşelär buluın, şunıñ öçen oçraşunıñ Alyaskada uzuınıñ mägnäle buluın açıqladı.

Söyläşülärneñ şulay uq ike yaqlı xörmät atmosferasında uzuın häm kiñ qırlı häm faydalı buluın belderde.

Tramp ike lidernıñ zur alğarış täêmin itüen läkin suğışnı beterü öçen kileşä almawların äytte.

Tramp Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy häm Awrupa liderlarına söyläşülär xaqında ozaqlamıy mäğlümat biräçägen dä citkerde.

Täqdim itelä

AQŞ - Rusiyä arasındağı mönäsäbätlär

Putin, Salqın suğıştan birle iñ tübän noqtada bulğan AQŞ-Rusiyä mönäsäbätläreneñ cayğa salınuın xuplawın açıqlap, säwdä, yuğarı texnologiya, ğaläm tikşerenüläre häm Arktikada ixtimallı xezmättäşlekkä basım yasadı.

Putin: “Tramp ul çorda ilbaşı bulğan bulsa, Ukrainadağı bäreleş başlamağan bulır ide,” - dide.

Tramp ta bu fikergä quşılıp, ike il bergä êş başqara alaçaq ölkälärne assızıqladı.

Ike lider da jurnalistlarnıñ sorawlarına cawap birmäde, şulay uq potenśial kileşü qısasına qarağan neçkäleklär belän urtaqlaşmadı.

Tramp belän Ukrainanıñ qurqınıçsızlığın täêmin itü mäs’äläsendä ber fikerdä buluın äytkän Putin Mäskäw citäkçelegeneñ bu mäs’älädä êşlärgä äzer buluın açıqladı.

“Bez ireşkän añlayış bu maqsatqa tağın da yaqınayuıbızğa häm Ukrainada tınıçlıq urnaştıru yulın açuıbızğa mömkinçelek tudırır dip ömetlänäm,” - dide Putin.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us