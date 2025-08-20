AQŞ maxsus wäkile Stiv Witkoff ütkän atnada Alyaskada AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp belän Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin arasında uzğan yuğarı däräcäle oçraşuda Rusiya räsmi zatlarınıñ şunduq taşlama yasawın açıqladı.
Witkoff sişämbe könne “FOX News”qa birgän äñgämäsendä:
“Alyaskadağı berençe oçraşuda Rusiya yağı şunduq diyärlek taşlamalar yasadı. Bu taşlamalarnı alu – ruslarnıñ tağın da kileşüçän totış kürsätergä äzerme-yuqmı ikänen kürü ide”, – dip belderde. Läkin ul taşlamalarnıñ neçkälekläre turında belderü yasamadı.
Witkoff Ankoridj qalasındağı söyläşülärdä waqıtlıça utnı tuqtatu turında tügel, ä ozın möddätle tınıçlıq kileşüenä ireşü turında süz baruın äytte.
“Bez anda ozaq waqıt buldıq, çönki tınıçlıq kileşüenä niçek ireşep bulaçağı turında çınnan da alğarış täêmin ittek. Utnı tuqtatu kileşüe bik ciñel genä bozıla ala, çönki ul barlıq êlementlarnı üz êçenä almıy”, – dide ul.
Witkoff şulay uq:
“İlbaşı Alyaskadağı oçraşuda tınıçlıq kileşüenä kiräkle küp şartlarda kileşügä ireşelüen sizde. Şulay bulğaç nigä tulısınça tınıçlıq kileşüe öçen omtılmasqa?” – dide.
Xäbärgä qarağanda, töp qarşılıqlar arasında ixtimal cir almaşuları häm Ukrainaga iminlek garantiyäläre urın ala. Kiyev belän Awrupa liderları tınıçlıq kileşüenä iltkän yulnıñ başta utnı tuqtatu belän başlanırğa tiyeşlegen äytsälär, AQŞ belän Rusiya isä kiñ qırlı tınıçlıq kileşüenä çaqıra.