AQŞ ilbaşı Tramp häm Rusiyä däwlät başlığı Putin arasındağı oçraşudan ike lider da Alyaskadağı söyläşülärne näticäle dip atawına qaramastan Ukrainadağı suğışnı beteräçäk yäisä tuqtataçaq kileşü çıqmadı.
Comğa könne Êlmendorf-Richardson berläşkän bazasında yaqınça 3 sägät barğan söyläşülärdän soñ oyıştırılğan matbuğat oçraşuında Tramp bolay dide: “Küp kenä mäs’älädä kileştek. Älegä tögäl bularaq kileşä almağan berniçä zur mäs’älä bar läkin qayber alğarışlar täêmin ittek. Kileşü tözelgängä qadär başqa kileşü yuq.”
Tramp qalğan mäs’älälärneñ nindi buluın açıqlamadı häm bolarnıñ turıdan Ukraina belän bäyle bulıp bulmawın äytmäde.
Putin isä Rusiyä totışında üzgäreşkä işarät itmäde häm bäreleşne töp qurqınıçsızlıq yanawlarına tayandırıp, daimi çişeleş öçen bäreleşneñ töp säbäplären qarap çığu kiräklegen äytte. Mäskäw citäkçelegeneñ bu süzläre Ukrainanıñ cir birüe, qoralsızlanuı, NATO äğzalegennän waz kiçüe häm xökümätne üzgärtüe taläpläre öçen qullanıla.
Putin: “Kiyev häm Awrupa başqalalarınıñ monı konstruktiv räweştä añlawın häm êşlärgä kirtä quymawın kötäbez,” - dide.
“İkençe söyläşü - Mäskäwdä”
Putin şulay uq Tramp 2022dä ilbaşı bulğan oçraqta suğışnıñ başlamayaçağı turındağı süzlären qabatlap: “Monıñ şulay bulaçağına ışana idem,” - dide.
Tramp NATO liderların, Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy häm qalğannarına söyläşülär xaqında mäğlümat biräçägen citkerde.
Alyaskadan kitkänçe jurnalistlarnıñ sorawlarına cawap birgän Tramp Putinğa: “Zur ixtimal belän sine ozaqlamıy qabat kürermen,” - dide.
Putin isä ingliz telendä: “İkençe söyläşü - Mäskäwdä,” - dip cawap birde.
Tramp: “Xm, bu - qızıqsınu uyata torğan täqdim. Bu mäs’älädä beraz tänqıyt kürsäm dä, monıñ çınğa aşa alaçağın uylıym,” - dide.
Oçraşudan alda AQŞ çikläwläre kertelgän häm Ukrainadağı suğış cinayätläre arqasında Xalıqara cinayät mäxkämäse tarafınnan êzlänüçe Putinnı cılı qarşı aldılar. Tramp qızıl kelämnän barıp, Putin belän oçqıç yanında yılmayıp qul bireşte. Bu waqıtta AQŞ xärbi oçqıçları alar östendä oçtı.
Ike lider, ike köndäş köç liderları öçen iyälänmägän räweştä , tärcemäçesez AQŞ ilbaşı idaräsenä bäyle limuzinğa bergä utırdı.
Alğarış bar
Şul arada Kreml süzçese Putin häm Tramp arasındağı söyläşülärneñ illärneñ çişeleş yulların êzlärgä däwam itüenä mömkinlek birüen äytte.
“İnterfax” agentlığı Dmitriy Peskovnıñ şimbä irtän yasağan belderüendä bolay diyüen citkerde: “Söyläşü çınnan da bik uñay ide. Çişeleş variantların êzläw yulında ışanıç belän bergäläp alğa barırğa bulışuçı söyläşü.”
Ike lider söyläşkän waqıtt Ukrainada suğış däwam itte, ilneñ könçığışındağı şaqtıy töbäk hawadan höcüm söränen saldı. Rusiyäneñ Bryansk häm Rostov gubernatorları qayber töbäklärneñ Ukraina keşesez hawa apparatları tarafınnan maqsat itep alınuın belderde.
Zelenskiy Mäskäwgä cir birüne kire qağa häm AQŞ tarafınnan xuplanuçı ışanıç garantiyasen sorıy. Kiyev citäkçelege oçraşu belän bäyle şunduq reakśiya beldermäde.
Çexiya tışqı êşlär ministrı Tramp tırışlıqların qanäğatlelek belän qarşı aldı läkin Putinnıñ kileşü tözüdäge niyätennän şöbhä toyuın citkerde. “Putin tınıçlıq urnaştıru söyläşüläre mäs’äläsendä citdi bulğan bulsa, böten kön Ukrainağa höcüm itmäs ide,” - dide ul.
Mäskäw häm Kiyev citäkçelekläre 3 yıldan artıq baruçı suğışta grajdanlılarğa yünälülären qabul itmi. Läkin kübese ukrainnar bulğan meñlägän keşe bu suğışta ülde. Suğış ike taraftan da millionnan artıq keşeneñ ğomeren özde yäisä yaralanuına säbäpçe buldı.