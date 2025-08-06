Säfärneñ tormışqa aşırıluı öçen möhim tırışlıqnıñ zarur buluın häm “tormışqa aşırıluın totqarlawçı bik küp mäs’älä” buluın iskärtep uzuçı Cälälov ike il arasında irekle säwdä kileşüeneñ raslanuınıñ säfärneñ töp mäs’äläse bula aluın äytte.

Ukraina ilçese: "Bu kileşü êş dönyabıznıñ möhim öleşe öçen bik zur ähämiyätkä iyä, fäqät artqan köndäşlek arqasında qayberäwlär öçen borçılu tudıra ala. Läkin bu säyäsi ber qarar. İlbaşı Zelenskiy Ärdoğannıñ säfäre waqıtında kileşüneñ raslanuın täqdim itte. Bu - köçle häm simvolik işarä bulaçaq”, - dip basım yasadı.

Törkiyä xakimiyäte Cälälovnıñ süzläre turında älegä añlatma yasamadı.

Änkara 2022nçe yılnıñ 3nçe fevral könne Kiev belän qul quyğan irekle säwdä kileşüen uzğan yılnıñ avgust ayında raslağan ide.

Törkiyä, Rusiyä häm Ukraina arasında aradaşçılıq rolen üz östenä alıp, bäreleşlärneñ berençe aylarında tınıçlıq söyläşülären qabul itkän ide. 16nçı may, 2nçe iyün häm 23nçe iyül könnärendä isä İstanbulda taraflar arasında yañartılğan söyläşülär ütkärelde.