TÜRKİYE
2 min uqıu
Kiev İlbaşı Ärdoğannıñ säfäre östendä êşli
Nariman Cälälov säfärneñ töp temasınıñ Törkiyä-Ukraina irekle säwdä kileşüeneñ raslanuı bula aluın belderde
Kiev İlbaşı Ärdoğannıñ säfäre östendä êşli
Dzhelyalov was appointed Ukraine’s ambassador to Ankara last May. (Photo: X/@Communications) / Others
6 Август 2025

Ukrainanıñ Änkara tulı wäqälätle ilçese Kievneñ Törkiyä Cömhüriyäte İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ suğış täêsirendäge ilgä säfären oyıştıruı öçen tırışuın äytte.

Ukrainanıñ Änkara tulı wäqälätle ilçese Nariman Cälälov düşämbe könne “RBC-Ukraina” xäbär agentlığına birgän äñgämäsendä Kievnıñ mondıy säfärne oyıştıru öçen aktiv êşläwen belderde. Bu säfär 2022nçe yılnıñ fevral ayında başlanğan Rusiyä-Ukraina suğışınnnan birle Ärdoğannıñ berençe säfäre bulaçaq.

Törkiyä Däwlät başlığı soñğı tapqır 2022nçe yılnıñ avgust ayında könçığıştağı Lvov şähärenä êş säfäre waqıtında Ukrainağa barğan ide.

Cälälov, ışanıç xatın tapşırğan çaqta Ärdoğan belän söyläşüen telgä alıp: "(Ukraina) İlbaşı (Volodimir) Zelenskiy çaqırunı turıdan-turı üze citkerde häm min dä uzğan ay başında Törkiyä Cömhüriyäte Däwlät başlığı belän oçraşuım waqıtında bu çaqırunı täqrarladım”, - dip belderde.

İqtisadi êlemtälär

Täqdim itelä

Säfärneñ tormışqa aşırıluı öçen möhim tırışlıqnıñ zarur buluın häm “tormışqa aşırıluın totqarlawçı bik küp mäs’älä” buluın iskärtep uzuçı Cälälov ike il arasında irekle säwdä kileşüeneñ raslanuınıñ säfärneñ töp mäs’äläse bula aluın äytte.

Ukraina ilçese: "Bu kileşü êş dönyabıznıñ möhim öleşe öçen bik zur ähämiyätkä iyä, fäqät artqan köndäşlek arqasında qayberäwlär öçen borçılu tudıra ala. Läkin bu säyäsi ber qarar. İlbaşı Zelenskiy Ärdoğannıñ säfäre waqıtında kileşüneñ raslanuın täqdim itte. Bu -  köçle häm simvolik işarä bulaçaq”, - dip basım yasadı.

Törkiyä xakimiyäte Cälälovnıñ süzläre turında älegä añlatma yasamadı.

Änkara 2022nçe yılnıñ 3nçe fevral könne Kiev belän qul quyğan irekle säwdä kileşüen uzğan yılnıñ avgust ayında raslağan ide.

Törkiyä, Rusiyä häm Ukraina arasında aradaşçılıq rolen üz östenä alıp, bäreleşlärneñ berençe aylarında tınıçlıq söyläşülären qabul itkän ide. 16nçı may, 2nçe iyün häm 23nçe iyül könnärendä isä İstanbulda taraflar arasında yañartılğan söyläşülär ütkärelde.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us