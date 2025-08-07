Tramp Rusiyä neften satıp aluçı illärgä tağın da küp sankśiya kertäçägen citkerde.
AQŞ ilbaşı Rusiyä neften aluçı illärgä östämä tamğaxanä salımnarınıñ kilä alaçağın açıqladı, Qıtay da maqsatlar arasında.
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Hindstanğa yaña sankśiyalär kertü belän bäyle belderüennän soñ Rusiyä neften alırğa däwam itüçe illärgä tağın da küp sankśiyalärneñ kerteläçägen citkerde.
Çärşämbe könne Aq Yortta jurnalistlarnıñ sorawlarına cawap birgän Tramp: “Kübräge bulaçaq. Ul xätle küp sanksiya bulaçaq ki,” – diyep, Qıtaynıñ da maqsat illär arasında bula alaçağına işaräläde.
Pekin citäkçelegeneñ oxşaş çikläwlär belän oçraşıp oçraşmayaçağı sorawına: “Mömkin. Barışqa bäyle,” – dip cawap birgän Tramp küz uñında Qıtay belän däwam itüçe häm alğarışnıñ täêmin itelüen däğwa itkän säwdä söyläşülären tottı.
Tramp şul uq könne Yaña Däxli citäkçelegeneñ Rusiyäneñ êşkärtelmägän neften däwamlı satıp aluına cawap bularaq Hindstan importına östämä 25% tamğaxanä salımın kertüçe qararnamägä qul quydı.
Älege salımnarnıñ 21 kön êçendä ğamälgä keräçäge äytelde.
Qararnamägä kürä Rusiyä neften turıdan yäisä çittän importlawçı qalğan illärne bilgeläw wazıyfası däwlät särqätibe Marko Rubio häm Qazna ministrı Skot Bessentka birelde.