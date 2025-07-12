“PKK”lı terrorçı törkem comğa könne Ğıyraqnıñ tön’yağındağı Söläymaniya vilayätendä xalıqara cämäğät’çelek qarşında qoralların yuq itte.
Bu mizgellärne jurnalistlar videoğa töşerde. Ğıyraqnıñ Söläymaniya vilayäteneñ Surdaş cirlege çiklärendä urnaşqan mäğaradä cıyılğan “PKK” törkeme annan qoralların alıp, keşelär cıyılğan urınğa kilde.
Aralarında xatın-qızlar da bulğan “PKK”lı terrorçılar qoralların zur qazanğa taşlap yuq itte.
Söläymaniyäneñ Surdaş cirlegendä uzğan qoralsızlanu prośessına Milli küzläw xezmäte wäqalätleläre, Ğıyraq räsmi zatları, Ğıyraq körd regional’ citäkçelege wäqalätleläre häm iminlek köçläre, “DEM” partiyäse äğ’zaları, qayber ictimağıy oyışmalardan qatnaşuçılar häm matbuğat äğ’zaları da şahit buldı.
“PKK” terror oyışması may ayında üzen tarqatu häm qoral taşlaw qararı qabul itte.
Bu belderü fevral’ ayında törmädä utıruçı “PKK” atamanı Abdullah Öcalannıñ oyışmanı häm aña bäyle törkemnärne tarqatu, 40 yıldan artıq däwam itkän qorallı köräşne beterergä çaqıruınnan soñ yasaldı.
Törkiyä terrorçılıqqa qarşı köräşne diplomatik cirlekkä dä küçerde.
Awrupa häm Yaqın Könçığış berençe çiratta bulu belän bergä xalıqara partnyerlarğa yıllar buyı yasalğan qatğıy basım näticä birde.
“PKK” terror oyışmasınıñ çit illär başqalalarında irekle räweştä êşçänlek alıp baru, aqça aqlaw häm törle säyäsi sıltaw belän aqça cıyu mömkinlege zur däräcädä kimede. Törkiyäneñ arta barğan geopolitik täêsire anıñ üzençäleklären global’ aktyerlar tarafınnan tağın da citdiräk qabul itterde.
İq’tisadi bäyläneşlär, ênergiya diplomatiyäse häm regional’ partnyerlıqlar aşa Törkiyä çit illärdäge “PKK” yaqlaw çeltären adım-adım täêsirsez qıldı.
Törkiyä, AQŞ häm Awrupa Berlege tarafınnan terror oyışması bularaq tanılğan “PKK” 40 yıldan artıq däwam itkän terror ğamällärendä xatın-qızlar, balalar, sabıylar häm qartlarnı da kertep 40 meñnän artıq keşeneñ ğomere özelügä säbäp buldı.
“PKK” terrorçıları Törkiyäneñ Tön’yaq Ğıyraq çigen ozaq yıllar yäşerenü häm Törkiyägä qarşı höcümnär planlaştıru öçen baza itep qullanalar ide.