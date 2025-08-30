Belgeçlär Awraziya blogına bäyle bulğan berdänber NATO ile bulğan Törkiyäneñ geosäyäsi yaqtan xäräkätle dönyada Könbatış häm Global Könyaq arasında küper wazıyfasın başqaruın äytä.
Törkiyä ilbaşı Ärdoğan 31 avgust - 1 sentäbr könnärendä uzaçaq Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ 25nçe ilbaşları şurası sammitında xörmätle qunaq bularaq qatnaşır öçen Qıtayğa baraçaq.
Törkiyäneñ êlemtä räislege başlığı Burhanettin Duran comğa könne Törkiyä platforması bulğan “NSosyal”dä ilbaşı säfäre turında yazdı.
Bu säfär Ärdoğannıñ 5 yıl aradan soñ Qıtayğa yasayaçaq berençe säfäre bulaçaq. Säfär şulay uq Änkara belän Pekin citäkçelekläre arasındağı strategik mönäsäbätlär nığığan çorğa turı kilä. Ilbaşınıñ sammit waqıtında Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ kiñ utırışında çığış yasawı häm Qıtay liderı häm qalğan liderlar belän ike yaqlı söyläşülär ütkärüe planlaştırıla.
Bıyılğı sammit global çayqalular yağınnan bik möhim. Rusiyä - Ukraina suğışın tuqtatuğa qarağan bilgesezleklär häm AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ tamğaxanä tariflarına qarağan säyäsätläreneñ dönyaküläm iqtisadka täêsirläre sammitnıñ ähämiyäten arttıra.