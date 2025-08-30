TÜRKİYE
1 min uqıu
İlbaşı Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşaçaq
Ärdoğan sammitta xörmätle qunaq bularaq qatnaşır öçen Qıtayğa baraçaq
İlbaşı Şanxay xezmättäşlek oyışması sammitında qatnaşaçaq
/ AA
30 Август 2025

Belgeçlär Awraziya blogına bäyle bulğan berdänber NATO ile bulğan Törkiyäneñ geosäyäsi yaqtan xäräkätle dönyada Könbatış häm Global Könyaq arasında küper wazıyfasın başqaruın äytä.

Törkiyä ilbaşı Ärdoğan 31 avgust - 1 sentäbr könnärendä uzaçaq Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ 25nçe ilbaşları şurası sammitında xörmätle qunaq bularaq qatnaşır öçen Qıtayğa baraçaq.

Törkiyäneñ êlemtä räislege başlığı Burhanettin Duran comğa könne Törkiyä platforması bulğan “NSosyal”dä ilbaşı säfäre turında yazdı.

Täqdim itelä

Bu säfär Ärdoğannıñ 5 yıl aradan soñ Qıtayğa yasayaçaq berençe säfäre bulaçaq. Säfär şulay uq Änkara belän Pekin citäkçelekläre arasındağı strategik mönäsäbätlär nığığan çorğa turı kilä. Ilbaşınıñ sammit waqıtında Şanxay xezmättäşlek oyışmasınıñ kiñ utırışında çığış yasawı häm Qıtay liderı häm qalğan liderlar belän ike yaqlı söyläşülär ütkärüe planlaştırıla.

Bıyılğı sammit global çayqalular yağınnan bik möhim. Rusiyä - Ukraina suğışın tuqtatuğa qarağan bilgesezleklär häm AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ tamğaxanä tariflarına qarağan säyäsätläreneñ dönyaküläm iqtisadka täêsirläre sammitnıñ ähämiyäten arttıra.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us