AQŞ ilbaşı yaqınlaşuçı Alyaska oçraşuınnan alda Rusiyä däwlät başlığı Putinğa Ukrainadağı suğışnı betermägän oçraqta bik citdi näticälär belän oçraşa alaçağı mäs’äläsendä yanadı.
Çärşämbe könne Vaşingtondağı “Kennedi Center”da belderü yasağan Tramp Putin suğışnı betermägän oçraqta Rusiyäneñ sankśiyalär belän oçraşıp oçraşmayaçağı sorawına bolay dip cawap birde: “Äye, sankśiyalär bulaçaq. Bik citdi näticäläre belän oçraşaçaqlar”.
Bu belderü Tramp Ukraina liderı Zelenskiy häm qalğan Awrupalı liderlar belän söyläşü ütkärep berniçä sägättän uzuğa yasaldı.
AQŞ ilbaşı bu cıyılışnı bik yaxşı dip atap: “Cıyılışka 10 balldan 10 ball birer idem, bik dustanä cıyılış buldı”, – dide.
İkençe cıyılış
Tramp bu süzlärne ikençe ilbaşı çorında Putin belän berençe tapqır küreşergä äzerlängän waqıtta äytte. AQŞ liderı Alyaskanıñ Ankoridj şähärendä uzuı planlaştırılğan oçraşunıñ Putin, Zelenskiy häm üze qatnaşaçaq öç yaqlı cıyılışka nigez äzerli alaçağın belderde.
“İkençe cıyılış ütkärü ixtimalı zur. Berençesennän tağın da näticäle bulaçaq çönki berençe cıyılışta qayda buluıbıznı häm närsälär başqaruıbıznı añlarğa tırışaçaqmın. Berençese yaxşı uzsa, tiz genä ikençesen uzdırırbız. Monı tiz arada ütkärergä telim, teläsälär, ilbaşı Putin, däwlät başlığı Zelenskiy häm minem aramda tiz räweştä ikençe cıyılış bulır”, – digän Tramp comğa könge oçraşuda qayber iskitkeç närsälärneñ çınğa aşa alaçağın läkin monıñ zur ülçämdä annan soñğı öç yaqlı cıyılış öçen nigez äzerläw bulaçağın citkerde.
“Kiräkle cawaplarnı ala almasam, ikençe cıyılışnıñ kiräksez buluın uylasam, ikençese uzmas”, – dip däwam itte ul.