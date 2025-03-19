Izrail belän Fälästin qarşılıq xäräkäte “Xamas” arasındağı utnı tuqtatu kileşüe waqıtındağı çağıştırmaça tınıçlıq sişämbe irtäsendä Izrail xärbiläreneñ Ğazzägä distälärçä noqtağa höcüm başlawı belän kisäk özelde.

Fälästin xastaxanä xezmätkärläre 400dän artıq keşeneñ, şul isäptän, xatın-qızlar häm balalarnıñ üterelüe turında xäbär itä. Izrail bu operaśiäneñ waqıt çikläwe bulmawın häm kiñäyäçägen belderä, bu isä 17 aylıq suğışnıñ yañadan qabınıp kitüennän qurqu tudıra.

Menä Izrailneñ ülemçel höcümenä qayber reakśiälär:

Törkiyä

Törkiyä fälästinlelärneñ küpläp üterelüen Netan’yaxu xökümäteneñ "genośid säyäsäteneñ" yaña basqıçı dip atadı.

"Izrail xalıqara qanunnar häm ğomumi qimmätlärne iñ awır räweştä boza," dip belderde Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı räsmi belderüendä.

Belderüdä, şulay uq, Izrailneñ agressiv ğamälläre, xalıqara tınıçlıq tırışlıqları köçäygän waqıtta, töbäk totrıqlılığına qurqınıç tudıra, dip kisätelde.

"Izrail xökümäteneñ kürsätkän agressiyäse töbäkneñ kiläçägen qurqınıç astına quya. Izrailneñ yaña köç qullanu spiralene tudıruı qabul itelmäs," dip assızıqladı ministrlıq.

Änkara xalıqara cämäğätçelekneñ Izrailgä qarşı qatı poziśiä aluın häm Ğazzägä gumanitar yärdäm citkerü öçen şunduq çaralar kürergä çaqırdı.

“Xamas”

“Xamas”nıñ yuğarı räsmiye İzzät Äl-Rişq ğäräp häm möselman illärenä, şulay uq, dön’yadağı irek söyüçelärgä "Ğazzä xalqına qarşı siyonist genośid suğışınıñ yañartuına qarşılıq kürsätü öçen uramnarda häm mäydannarda tawışların kütärergä" çaqırdı.

"Netan’yaxu alarnıñ aşamlıq häm darular aluın tuqtatıp qına qalmadı, ul, şulay uq, Ğazzä balaların yoqlağanda bombaladı häm üterde," di Äl-Rişq.

Ul Netan’yaxunıñ Ğazzägä qarşı suğışnı yañartu qararın "okupaśiyä totqınnarın qorban itü qararı häm alarğa ülem xökeme çığaru" dip atadı.

Äl-Rişq aradaşçılar häm dön’yaküläm citäkçelärneñ Izrailneñ ğamällären faş itüen häm Netan’yaxunı konfliktnı yañartqan öçen cawaplılıqqa tartuın soradı, häm "Xärbi basım häm siyonist agressiyä bezneñ xalqıbıznıñ ixtiyar köçen häm qarşılıq kürsätüen cimerä almıy," dip assızıqladı.

Fälästin tışqı êşlär ministrlığı

Fälästin tışqı êşlär ministrlığı belderüe Ğazzä xalqına qarşı höcümnärne "Ğazzäne qabat tözekländerergä tırışularnı kirtäläw häm utnı tuqtatu kileşüendäge yöklämälärne ütäwdän qaçu" dip atadı.

"Säyäsi çişeleşlär tınıçlıqqa ireşü, agressiyäne tuqtatu häm konfliktnı çişü öçen säyäsi perspektivnı torğızu açqıçı bulıp tora," diyelä belderüdä.

"Bez xalıqara cämäğätçelekneñ agressiyäne şunduq tuqtatu öçen qatı poziśiä aluın häm xalqıbıznı küçerü planın tormışqa aşıru tırışlıqlarına qarşı kisätüen taläp itäbez," dip belderde ministrlıq.

Yämän

Yämänneñ “Xusilär”e İzrailneñ fälästinlelärgä qarata yaña höcümnärenä qarşı üz operaśiyälären arttıraçaqların häm Qızıl diñgezdäge İzrail korablarına qabat yanayaçaqların citkerde.

“Sionist doşmannıñ Ğazzä sızığına qarata höcümnären qabat başlawın ğayeplibez” diyelä “Xusilär”neñ iñ yuğarı şurasınnan yasalğan belderüdä. Anda, şulay uq, Fälästin xalqın bu köräştä yalğız qaldırmayaçaqları, Yämänneñ yärdämne arttıracağı häm qarşılıq kürsätü adımnarı tizläteläçäge äytelä.

Misır

Misır tışqı êşlär ministrlığı İzrailneñ ülemçel hawa höcümnären 19nçı ğıynvarda ğamälgä kergän utnı tuqtatunı bozu bularaq bäyäläde. “Töbäkneñ totrıqlılığına citdi räweştä yanawçı xätär täräqqıyät’” diyelä belderüdä. Misır Ğazzädä utnı tuqtatu mäs’äläsendä Katar häm AQŞ belän bergä aradaşçı ide.

BMO

BMO ğomum särqatibe Antonio Guterriş İzrailneñ Ğazzädäge axırğı hawa höcümnärendä yözlärçä fälästinle, bigräk tä xatın-qızlar häm balalarnıñ, ğomere özelüenä qayğıruın äytte.

BMO süzçese urınbasarı Farxan Xaq belderü yasap, ğomum särqatibneñ “aşığıç räweştä utnı tuqtatu taläp itüen, gumanitar yärdämneñ özleksez kertelüe täêmin itelüen häm qalğan totıqlarnıñ irekkä cibärelüen köçle räweştä assızıqlawın söyläde.

Bir açıklama yapan BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreterin, "hemen bir ateşkes talep ettiğini, insani yardımın kesintisiz olarak yeniden sağlanmasını ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasını" güçlü bir şekilde vurguladığını söyledi.

Şveyśariya

Şveyśariya tışqı êşlär ministrlığı İzrailneñ Ğazzägä hawa höcümnärennän soñ utnı tuqtatu kileşüenä kire qaytırğa çaqırdı. “Barlıq totıqlarnıñ irekkä cibärelüen häm gumanitar yärdämneñ kirtälärsez kertelüen taläp itäbez” diyelä belderüdä häm tınıç xalıqnı saqlaw yöklämäläre xäterlätelä.

Rusiyä

Rusiyä Ğazzädäge İzrail höcümnäreneñ artu spirale barlıqqa kiterä aluı mäs’äläsendä kisätte. Kreml’ süzçese Dmitriy Peskov Mäskäwdä yasağan belderüendä wäzğıyät’ne yaqınnan küzätülären häm tınıç yulğa kire qaytunı ömet itülären äytte.

Mal’ta

Mal’ta xökümäte räise İzrailneñ Ğazzädäge wäxşilärçä höcümnären kisken räweştä ğayepläde. Robert Abela “Ğazzädäge, Ukrainadağı häm başqa tınıçlıq tırışlıqların assızıqlarğa telim” dide.