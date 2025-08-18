TÜRKİYE
1 min uqıu
Ärdoğan “NEXT Sosyal”da berençe yullamasın yasadı
Yullama soŝial çeltär ber millionnan artıq qullanuçı sanına ireşkändä yasaldı
/ AA
18 Август 2025

Ärdoğan Törkiyäneñ yaña soŝial çeltäre bulğan “NEXT Sosyal”da berençe yullamasın yasadı.

Törkiyä ilbaşınıñ berençe yullaması Törkiyäneñ yaña soŝial media platforması “NEXT Sosyal” ber millionnan artıq qullanuçı sanına ireşkändä yasaldı.

Ärdoğan ilneñ tizlek belän üsüçe cirle soŝial media çeltärendä berençe yullamasın yasadı.

Şağıyr Ärdäm Bayazıtnıñ “Siña, miña, watanıma, ilemdäge keşelär turında” isemle şiğırennän ber kupletnı urtaqlaşqan ilbaşı bolay dip yazdı: “Beton diwarlar arasında ber çäçäk attı. Sez äzerme?”

İlbaşı yullamasına “başlıybız” êtiketı belän Törkiyä bayrağı, dönya häm raketa êmodjiların östäde.

“NEXT Sosyal” närsä ul?

Täqdim itelä

“NEXT Sosyal” Törkiyäneñ texnologiya törkeme waqıfı liderlığında yasaldı.

Älege soŝial çeltärdä ber millionnan artıq qullanuçınıñ buluı xäbären “TEKNOFEST” başqarma şurası başlığı häm waqıf wäkillege başlığı Sälçuk Bayraktar şimbä könne citkergän ide.

Global platformalarğa “çista” häm ışanıçlı alternativa bulğan “NEXT Sosyal” mobil quşımta kibetlärendä tizlek belän berençe urınnarğa mende häm küptän tügel soŝial çeltär kategoriyasendä iñ populyar tüläwsez quşımta buldı.

Tizlek belän üsüçe platformada xäbär, texnologiya, tormış räweşe häm könüzäk waqıyğalar xaqında uy-fikerlär, räsemnär belän urtaqlaşıp bula.

İlbaşınıñ xuplawı “NEXT Sosyal” öçen simvolik täşwik buldı häm Törkiyädä yasalğan sanlı platformalarnı xuplaw tırışlığın nığıttı.

