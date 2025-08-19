TÜRKİYE
Törkiyäneñ Ğazzägä yärdäme 100 meñ tonnadan arttı
İzrail höcümnäre başlanğannan soñ 16 köymä häm 14 oçqıçta yärdäm cibärelde
Törkiyäneñ Ğazzägä yärdäme 100 meñ tonnadan arttı
12 сәгать элек

Törkiyä Cömhüriyäteneñ Êlemtä räislege yärdämnärneñ qır xastaxanäläre, aşığıç yärdäm maşinaları, azıq-tölek, sıyınır urın häm qamaw astındağı grajdanlılarğa qarağan 15 million dolarlık finans yärdämne üz êçenä aluın äytä.

Törkiyä Ğazzägä qarağan gumanitar yärdäm qısalarınıñ neçkäleklärenä tuqtalıp, İzrail höcümnäre başlanğan 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär Ğazzägä 16 köymä häm 14 oçqıçta yärdäm cibärüen açıqladı.

Sişämbe könne Êlemtä räislege tarafınnan yasalğan belderüdä bu tırışlıqnıñ Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ liderlığın çağıldıruı citkerelde häm Törkiyäneñ här xalıqara platformada Ğazzäneñ tawışı bulırğa tırışuı häm qamaw astındağı grajdanlılarğa aşığıç räweştä yärdäm cibärergä däwam itüe assızıqlandı.

Küptännän qamalış astında bulğan Ğazzädä xalıq 2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär İzrail bombalawı arqasında artuçı açlıq häm fäqıyrlek belän köräşä.

Êlemtä räislege Törkiyäneñ açlıq häm qıtlıq kürelgän Ğazzä xalqı yanında bulu öçen tığız êşçänlek başqaruın açıqladı.

Törkiyä bäreleşlär başlanğan könnän birle Ğazzägä 101 meñ tonnadan artıq yärdäm materialı häm 15 million dolarlık matdi yärdäm cibärde.

Törkiyäneñ däwam itüçe yärdämnäre

Cibärelgän yärdämnär arasında zur miqdarda azıq-tölek, on, çista su, kiyem häm balalar öçen uyınçıqlar bar.

Mediŝina yärdäme dä möhim urınnı aldı: Törkiyä 8 qır xastaxanäse, 53 aşığıç yärdäm maşinası häm 250 tonna tiräse mediŝina materialı cibärde, 430 awıru häm alarnı ozatıp baruçı 450 keşene däwalanu öçen Törkiyägä kiterde.

Östämä yärdämnär arasında 100 meñlägän gigiyena komplektı, meñlägän çatır häm yoqı qapçığı, meñ 400dän artıq generator, mobil aş-su bülmäläre häm texnik yärdäm dä urın ala.

Êlemtä räislege İzrail qamalışı astında Ğazzägä ireşü awır bulsa da, Törkiyäneñ härtörle mömkinlektä gumanitar yärdämne däwam itteräçägenä basım yasadı.

