Törkiyä “Zangezur” koridorına bäyle strategik timer yulı östendä êşli başladı.
2,8 milliard dolarlık finans belän tözelgän bu liniya yılına 5 million yarım yulçı häm 15 million tonna yök taşunı maqsat itä. Yul buyı 5 tunnel planlaştırıla.
Törkiyä comğa könne ilneñ könçığışında, Könyaq Kavkazda planlaştırılğan möhim yul bulğan “Zengezur” koridorınıñ strategik öleşen täşkil itäçäk zur timer yulı proyektına nigez salaçaq.
Transport häm asqorıma ministrı Abdulkadir Uraloğlu pänceşämbe könne belderü yasap, 224 çaqrım ozınlıqtağı Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu timer yulı liniyaseneñ koridor êçendä kritik totaşu urını bularaq xezmät kürsätäçägen häm Azärbaycannı Nahçıvan êksklavına totaştıraçağın citkerde.
Ministr äytüençä yılına 5 million yarım yulçı häm 15 million tonna yök taşıy alaçaq timer yulında 5 tunnel bulaçaq. Şulay uq Törkiyäneñ qazna häm finans ministrlığı citäkçelegendä alıp barıluçı êşçänleklär belän 2,79 milliard dolarlık çittän finansnıñ täêmin itelüen belderde.
Bu belderü Azärbaycan ilbaşı İlham Äliyev, Ärmänstan premyer-ministrı Nikol Paşinyan häm AQŞ däwlät başlığı Donald Tramp Aq Yortta urtaq belderge imzalağan öç yaqlı oçraşudan berniçä kön uzuğa yasaldı.
Kileşü Azärbayca häm Ärmänstan arasındağı distälägän yıllıq bäreleşne beterüne, mönäsäbätlärne cayğa salunı häm “Zengezur” koridorı belän ber rättän transport yulların qabat açunı üz êçenä ala.
Planlaştırılğan koridor inde küptännän proyektka qarşı çığuçı İranda tınıçsızlıq tudırdı. İran bu proyektnı Ärmänstan östendäge täêsiren zäğıyflätü kebek kürä.
Düşämbe könne İran ilbaşı Mäsud Pezeşkian ärmän liderları belän söyläşülär ütkärü häm tranzit totaşu xaqında söyläşer öçen Yerevanğa kitte.
Analitiklar timer yulı proyektınıñ häm soñğı tınıçlıq urnaştıru beldergeseneñ Könyaq Kavkazdağı säwdä häm transportka qabat şäkel birä alacağın äytä.